Ziraat Katılım: 2026’da bankacılık sektörüne fon akışı hızlanacak

Özdemir, Ziraat Katılım olarak, küresel ekonomideki dalgalanmaların ve yurt içinde regülasyonların belirleyici olduğu bir yılda, üçüncü çeyrek itibarıyla aktif büyüklüklerini 2024 sonuna göre yüzde 38 artırarak 709 milyar liraya yükselttiklerini söyledi.

Bu dönemde yüzde 33 olarak bankacılık sektörünün ortalama büyüme oranının üzerinde performans sergilediklerini dile getiren Özdemir, bankanın böylece sektörden aldığı payı da artırmayı başardığına dikkati çekti.

Özdemir, bankanın, eylül sonu itibarıyla 2024 sonuna göre toplanan fonlarda yüzde 35 büyüdüğünü ve sektörden aldığı payı artırdığını belirterek, bu yıl gerçekleştirdikleri toplam 21 kira sertifikası ihracıyla 58 milyar lira kaynak sağladıklarını ve fon çeşitliliğini genişlettiklerini anlattı.

Kullandırılan fonlar tarafında yüzde 34 ile sektör ortalamasının üzerinde büyüyerek reel ekonomiye sağladıkları finansman hacmini artırmaya devam ettiklerini kaydeden Özdemir, "Bankamız, 2025 yılını odaklı büyüme, sürdürülebilir karlılık ve yetkinlik dönüşümü stratejileriyle uyumlu bir şekilde tamamlamayı hedeflemektedir." diye konuştu.

"Bankanın karı eylülde yıllık bazda yüzde 51 arttı"

Metin Özdemir, 2025'te para politikasında atılan gevşeme adımlarının etkisiyle net kar payı marjlarında kaydedilen iyileşmenin, karlılık performansına olumlu yansıdığını ifade ederek, bankanın karının eylül sonu itibarıyla yıllık bazda yüzde 51 arttığını söyledi.

Dijital dönüşümün bankacılık sektöründeki öneminden bahseden Özdemir, bu kapsamda hayata geçirdikleri ürün ve hizmetleri anlattı.

Özdemir, 2025'te uzaktan müşteri kazanımlarının yıllık bazda yüzde 90'ın üzerinde arttığını kaydederek, "Ziraat Katılım, 2025'i finansal istikrarını koruyan, bilançosunu sürdürülebilir bir şekilde büyüten ve dijital dönüşümünü ileri bir seviyeye taşıyan güçlü bir performansla tamamlayacaktır." ifadesini kullandı.

"Dijital kanal müşterilerimize yönelik özel kampanyaları hayata geçirdik"

Ziraat Katılım Genel Müdürü Özdemir, dijital dönüşümün sunduğu fırsatların farkındalığıyla bu alandaki yatırımları kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, 2024 yılının sonlarında hizmete sundukları ve KOBİ'lere özel e-dönüşüm çözümleri sunan "Katılım Dijital" ürününün aracılığıyla 2025 boyunca müşterilerin dijitalleşme süreçlerine katkı sağladıklarını söyledi.

Dijital Şube modeli kapsamında hem ürün çeşitliliğini hem de müşteri hacmini istikrarlı bir şekilde artırdıklarını dile getiren Özdemir, "Bu çerçevede, dijital kanal müşterilerimize yönelik özel kampanyaları hayata geçirirken, hizmet modelimizi sürekli geliştirmek amacıyla ekip gelişimi ve eğitim faaliyetlerini de kesintisiz biçimde sürdürdük. Ayrıca yıl içerisinde internet ve mobil bankacılık uygulamalarımızı yenileyerek müşterilerimize sunduk." şeklinde konuştu.

Özdemir, gelecek dönemde yapay zeka teknolojilerini kademeli olarak yaygınlaştırarak iş süreçlerine entegre etmeye devam edeceklerinin altını çizerek, manuel olarak yürütülen pek çok süreci "Kaşif" adlı yapay zeka tabanlı robot aracılığıyla otomasyon kapsamına alarak, hız ve verimlilik açısından kazanımlar elde ettiklerini anlattı.

Yeşil dönüşümü ve iklim politikalarını desteklemek adına sundukları finansman ürünlerinden bahseden Özdemir, 2026 yılında dönüşümün öncüsü olması beklenen sektörler başta olmak üzere enerji verimliliği, enerji dönüşümü, sürdürülebilir tarım ve temiz ulaşım alanlarının odak noktaları arasında yer alacağını bildirdi.

"Operasyonel verimliliğiyle öne çıkan bir kurum olmayı sürdüreceğiz"

Metin Özdemir, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörüne ilişkin gelecek yıla dair öngörülerini paylaşarak, makroekonomik öngörülerinin, Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri ve Merkez Bankasının dezenflasyon sürecine yönelik kararlılığı ışığında şekillendiğini söyledi.

Özdemir, "Özellikle 2026 yılının, mali disiplinin güçlendirildiği ve yüksek katma değerli üretime geçişi destekleyen yapısal adımların somut getirilerinin piyasada hissedileceği bir dönem olmasını bekliyoruz. Söz konusu istikrar adımları, yatırım ortamının öngörülebilirliğini artıracak ve bankacılık sektörüne yeni fon akışının kapılarını açacaktır." dedi.

Ziraat Katılım olarak 2026-2030 dönemi için dengeli büyüme ve sürdürülebilir karlılık hedefleri doğrultusunda çalışmalara başladıklarını dile getiren Özdemir, "Kamu katılım bankası olmanın getirdiği misyonla, sadece aktif büyüklüğümüzü artırmayı değil, aynı zamanda finansal kaynakları ülkemizin reel ekonomisinin kılcal damarlarına ulaştırarak sosyal refahın güçlendirilmesine katkı sunmayı temel önceliklerimiz arasında görüyoruz." diye konuştu.

Özdemir, pazar paylarını artırma hedefleri doğrultusunda KOBİ, tarımsal ve bireysel alanlarda kapsamın ve derinliğin artırılmasını önceliklendirdiklerini belirterek, tarım sektörünün kendileri için özel bir odak noktası olduğunu vurguladı.

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olan tüm çiftçilerin uzun vadeli yatırım ihtiyaçlarına yönelik katılım finans çözümleri sunmayı amaçladıklarını dile getiren Özdemir, kırsal kalkınmayı desteklemeyi ve tarımsal üretimin finansmanında öncü rollerini sürdürmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Özdemir, Ziraat Katılım'ı orta vadede Türk bankacılık sektöründe etkinliği artan ve belirleyici bir aktör olarak görmeyi hedeflediklerinin altını çizerek, "Bu süreçte, katılım finans sektöründe pazar payımızı belirgin bir şekilde artırarak, aktif kalitemizi yükseltip operasyonel verimliliğimizle öne çıkan bir kurum olmayı sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

"Katılım bankacılığının aktif büyüklüğü 3,9 trilyon liraya ulaştı"

Ziraat Katılım Genel Müdürü Özdemir, küresel finansal gelişmelerin Türk katılım bankacılığına yansımalarına değinerek, dünya genelindeki zorlu ortama rağmen, reel sektör finansmanındaki artış ve bireysel müşterilerde kaydedilen genişlemenin de etkisiyle katılım bankacılığının güçlü bir biçimde büyüdüğünü söyledi.

Faizsiz finans araçlarına yönelik ilginin artması ve katılım bankacılığındaki ürün çeşitliliğinin zenginleşmesi gibi etkenler sayesinde katılım bankacılığının aktif büyüklüğünün 3,9 trilyon liraya ulaştığını dile getiren Özdemir, toplanan fonların güçlü ve istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü anlattı.

Özdemir, "Kurumsal ve bireysel tarafta giderek çeşitlenen yatırımcı tabanının katılım finans ürünleriyle daha fazla buluşması, hem bankamızın hem de sektörün gelişimine önemli katkı sağlamıştır." diye konuştu.

Eylül itibarıyla katılım bankacılığının öz kaynak büyüklüğünün 2024 sonuna göre yüzde 40 arttığını dile getiren Özdemir, sektörün öz kaynak karlılığıyla da öne çıktığına dikkati çekti.

Küresel ve yurt içindeki gelişmelere rağmen hasar almadan ve olumlu bir performansla dönemi kapattıklarını vurgulayan Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Katılım bankacılığında dijitalleşmenin ivme kazanması ve yeni nesil dijital bankaların faaliyetlerine başlaması bizi stratejik açıdan güçlendirdi. Bu gelişmeler sektörün küresel zorlu koşullara göre daha sağlam konumlandırılmasına katkı sağlayacaktır. Bankacılık, diğer sektörlere göre farklı parametrelerden etkilenen bir sektör konumundadır. Küresel ölçekteki gelişmeler bizi etkiliyor ve bunun farkında olarak kendimizi ilerleyen dönemlere hazırlamamız gerekiyor."

"Katılım finans sistemi geliştikçe, bankacılık da bunun taşıyıcı unsuru olarak her zaman ön plana çıkacaktır"

Metin Özdemir, katılım bankacılığının sektör içindeki payının 2024 sonundaki yüzde 8 seviyesinden eylülde yüzde 9'a yükseldiğini belirterek, bu payın artmaya devam edeceğini söyledi.

Sektörde aktif olarak faaliyet gösteren banka sayısının 10'a ulaştığını dile getiren Özdemir, "Son zamanlarda faizsiz finans sistemlerine ilginin arttığını görmekteyiz. Gerek kamu iradesiyle gerek özel teşebbüslerle büyüyen ve gelişen katılım bankacılığı ülkemiz ekonomisi için güçlü bir değer yaratmaktadır." dedi.

Özdemir, Ziraat Katılım olarak lider katılım bankası olmanın yanı sıra katılım bankacılığını büyütmeyi de hedeflediklerini kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Katılım bankacılığı finansal ürün ve hizmet çeşitliliği noktasında iyi bir konumda. Müşterilerin hemen her türlü talebini karşılayacak noktada ürün ve hizmet gamımız mevcut. Katılım bankacılığı yetenekli ve artan insan kaynağıyla daha fazla müşteriye ulaşacak, bu da doğrudan büyümenin tetikleyici unsuru olacaktır. Katılım bankacılığı ilkeleri doğrultusunda hizmet verilebilecek her alanda müşterilerine temas ederek, bankacılık hizmetlerinin yanı sıra finansal çözümler de üreterek gelişimin çok hızlı olacağı kanaatindeyim."