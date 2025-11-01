Ziraat Odaları Birliği açıkladı, Ticaret Bakanlığı yalanladı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın ekim ayına ilişkin üretici ve market fiyatları arasındaki farklarına yönelik açıklamaları Ticaret Bakanlığı tarafından yalanlandı.

Bayraktar tarafından yapılan yazılı açıklamada ekim ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 382,9 ile patateste görüldüğüne dikkati çekilmişti. Açıklamada ayrıca üreticide 5 lira 25 kuruş olan patatesin markette 25 lira 35 kuruşa satıldığı kaydedilmişti.

Ancak TZOB tarafından yapılan bu açıklamalar Ticaret Bakanlığı tarafından yalanlandı.

Bakanlık verileri yalanladı

Bakanlık, üretici fiyatı 5 TL olan patatesin market raflarında 25 TL’ye ulaştığı ve fiyat farkının yüzde 382 olduğu yönündeki bilgilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Ticaret Bakanlığımızın saha denetimleri ve zincir marketlerden alınan resmi veriler doğrultusunda patatesin 3 ulusal zincir markette ortalama perakende satış fiyatı 12,75 TL seviyesinde olup, kamuoyunda yer alan “25 TL” gibi rakamlar genel piyasa fiyatlarını yansıtmamaktadır" denildi.

Üretici ile market arasındaki fiyat farkların düzenli olarak takip edildiği belirtilen açıklamada; arz-talep dengesi, nakliye maliyetleri, depolama giderleri ve komisyoncu payları gibi etkenlerin detaylı olarak analiz edildiği kaydedildi.

Açıkalamada haksız fiyat artışları, stokçuluk ve spekülatif uygulamalara karşı ülke genelinde denetimlerin sürdürüldüğü belirtilirken mevzuata aykırı durumlarda gerekli idari yaptırımların uygulandığı vurgulandı.

Bakanlık açıklamasında "Ticaret Bakanlığı olarak, hem üreticimizin emeğini korumaya hem de vatandaşlarımızın uygun fiyatlarla temel gıdaya erişimini sağlamaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" denildi.