Ziraat Odası Başkanı uyardı: Fındık fiyatları serbest piyasada artacak

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) fındık fiyatlarını açıklamasının ardından Akçakoca Ziraat Odası Başkanı Kadir Mutioğlu, fındık üreticisine uyarıda bulunarak fındık fiyatlarının serbest piyasada artacağını ve üreticilerin fındığını emanete vermemesi konusunda sabırlı davranmalarını istedi.

TMO 2025 yılı kilogram başına fındık alım fiyatlarını açıkladı. TMO’nun açıkladığı rakamlara göre Giresun kalite kabuklu fındık için 200 TL, levent kalite kabuklu fındık için 195 TL ve sivri kalite fındık için 190 TL’den alınacak.

Fındık fiyatlarında artış beklentisi

TMO’nun fındık fiyatı açıklamasıyla birlikte Akçakoca Ziraat Odası Başkanı Kadir Mutioğlu üreticileri uyardı.

Fındık fiyatlarının serbest piyasada yükseliş göstereceğini tahmin ettiklerini söyleyen Mutioğlu, ayrıca üreticilerin fındıklarını emanete vermemelerini istedi.

Mutioğlu, "Açıklanan rakamlar temsili niteliktedir. Serbest piyasada, Ağustos ayı içerisinde fiyatlarının 250 TL seviyelerine çıkması muhtemeldir. Yılbaşına doğru ise 400-500 TL seviyelerini görmesi sürpriz olmaz. Fındığımıza sahip çıkalım, ürünümüzü emanete vermeyelim, biraz sabredelim" dedi.