Ziraat Portföy’ün portföy büyüklüğü 1 trilyon TL’yi aştı

Ziraat Portföy, portföy büyüklüğünü 1 trilyon TL’nin üzerine çıkararak sektörde önemli bir başarıya imza attı. Ziraat Finans Grubu’nun bir parçası olan şirket, Şubat 2019’da gerçekleşen kamu portföy yönetim şirketlerinin devriyle birlikte hızla büyüyerek Türkiye’nin en büyük portföy yönetim yapılarından biri haline geldi. Kamu bankalarının sağladığı geniş dağıtım ağı da bu büyümede kilit bir rol oynadı.

Ziraat Portföy Genel Müdürü Gökçen Yaman Akgün, 2002 yılında başlayan yolculuklarında bugün ulaşılan başarıyı değerlendirerek, emeklilik fonları, yatırım fonları ve borsa yatırım fonları alanında sektör lideri olduklarını vurguladı.

2024 yılı Ekim ayı itibarıyla Ziraat Portföy’ün yönettiği emeklilik fonları 230 milyar TL’yi, yatırım fonları ise 300 milyar TL’yi aşmış durumda. Ayrıca, şirketin kurucusu ve yöneticisi olduğu borsa yatırım fonları 60 milyar TL’lik büyüklüğe ulaşarak yenilikçi finans ürünlerinde de etkisini sürdürüyor.

Ziraat Portföy, şeffaf ve ilkeli yönetim anlayışıyla yatırımcılarına güven vererek tematik ve yenilikçi ürünler sunma stratejisini sürdürüyor. Portföy yönetimi, gayrimenkul ve girişim sermayesi gibi alanlarda sunduğu alternatif ürünlerle sektörün öncüleri arasında yer alıyor.

Akgün, güçlü insan kaynağı ve teknoloji yatırımlarının da bu başarıdaki etkisine dikkat çekerek, şirketin bireysel ve kurumsal yatırımcılara sunduğu çeşitlendirilmiş yatırım araçlarıyla pazarda büyümeye devam edeceğini belirtti.