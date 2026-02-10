Zirai don Sevgililer Günü'nü vurdu: Güller dalında kurudu, fiyatlar uçtu

Adana'da ocak ayında etkili olan zirai don, seralarında ısıtma sistemi bulunmayan gül üreticilerini olumsuz etkiledi. Don olayının ardından çok sayıda gül serasında ürünler dalında kururken, üretimde yaşanan düşüş, 'Sevgililer Günü' öncesinde talebin artmasıyla birlirkte fiyatlarda yüzde 50 oranında artışa sebep oldu.

"Şu anda 1 tane dahi gül alamayacağız"

Gül üreticisi Ogün Sever Okur, "Seramız don afetinden çok etkilendi. Güller dalında kurudu. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan sel sonucu da güllerde hastalık oluştu. Serasında ısıtma olmayan bütün üreticilerin gülleri kurudu. 14 Şubat için hazırlanırken, maalesef emekler boşa gitti. Ortalama 10 bin gül alacaktık ancak şu anda 1 tane dahi gül alamayacağız"dedi.

"Güllerin fiyatları yükselecek"

Gül fiyatlarının serada 50 TL olmasını beklediklerini ancak şu anda fiyatların en az yüzde 50 zamlanacağını vurgulayan Okur, "Bu zirai don, gül fiyatlarını ciddi anlamda etkileyebilir. Fiyatların tavan yapmasını bekliyoruz. Fiyatların tanesinin 50 TL olmasını bekliyorduk ama şu anda gül olmadığı için olan güllerin fiyatları daha da yükselecek" diye konuştu.

"Fiyatlar şu anda yüzde 50 arttı"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan ise, "Gül fiyatları 14 Şubat Sevgililer Günü'nde zirveyi görür ve üreticiler bu üründen para kazanırdı. Sevgililer Günü yaklaşırken bazı üreticimiz para kazanamayacak. Fiyatlar şu anda yüzde 50 arttı ve fiyatların 14 Şubat'ta daha da yükselmesi bekleniyor" şeklinde konuştu.

İklim değişikliğinin her geçen gün kendisini gösterdiğini anlatan Doğan, sera üreticilerinin artık ısıtma sistemi olmadan üretim yapmasının neredeyse imkansız olduğunu da sözlerine ekledi.