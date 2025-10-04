Zirai don ve kuraklık şeker pancarı üretimini vurdu! 10 bin dekarlık alan bozuldu

Amasya'da zirai don ve yaz döneminde etkileri artan kuraklık şeker pancarı üretimini olumsuz etkiledi. 10 bin dekarlık pancar alanı Nisan ayında yaşanan zirai dondan dolayı bozuldu. Pancar ekiminin olduğu dönemde kuraklıktan dolayı barajların ve göletlerin yetersiz seviyede olması da ekimde düşüşlere neden oldu.

Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özarslan, "Ülkemizde olduğu gibi bölgemizde de kuraklık ve don üretimimizi olumsuz şekilde etkiledi. 10 bin dekarlık pancar alanımız dondan dolayı bozuldu. Kuraklıktan dolayı pancar ekiminin olduğu dönemde barajların ve göletlerin yetersiz seviyede olması, pancar ekiminde düşüşlere neden oldu" dedi.

Bu yıl büyük zorluklarla pancar üretiminin gerçekleştirildiğine değinen Ahmet Özarslan, "Birlik ve dayanışma içerisinde zorlukların üstesinden gelmeye karar Çiftçimizin emeğini korumak, üretimimizi artırmak, geleceğimizi güvence altına almak için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

90 bin dekar pancar ekimi gerçekleşti

Bu yıl 6 il, 18 ilçe, 11 bölge ve 260 köyde 3 bin 500 çiftçiyle sözleşme yapılmış olup 90 bin dekar pancar ekiminin gerçekleştiğini anlatan Özarslan, "Bu ekimlerden kendi sahamızda 300 bin ton, dış sahada 400 bin ton olmak üzere toplamda 700 bin ton pancar tesellüm edilmesi planlanmaktadır. Planlanan bu 700 bin ton pancardan 76 bin ton kristal şeker, 33 bin ton melas, 140 bin ton küspe üretimi, 6 bin beş yüz ton koyu şlempe, 6 milyon litre etil alkol üretimi planlanmaktadır. Bizler inanıyoruz ki bu kampanya dönemi yalnızca pancarlarımızın şekere dönüşmesiyle kalmayacak, aynı zamanda bölgemize ekonomik canlılık, çiftçimize umut, gençlerimize istihdam, ülkemize ise katma değer sağlayacaktır" dedi.

Pancar alım fiyatı 3 bin 100 TL

Fabrikanın en büyük hissedarı olan Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Mustafa Saatcı da, "Pancar alım fiyatı konusunda devlet teşekkülümüz olan Türkiye Şeker Fabrikaları bir hafta önce kota tamamlama primi dahil 2 bin 975 TL fiyat açıkladı. Yapılan girişimler ve cumhurbaşkanımızın tensipleriyle bu rakam 3 bin 100 TL olarak revize edildi. Bizim de pancar alım fiyatımız bu olacak olup ilaveten küspe primi verilecektir. Çiftçilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.