Zirai donu alt eden genç çiftçi 80 tonluk elma hasadına başladı

Türkiye'yi kasıp kavuran zirai dondan kıvrak zekası ile korunan 30 yaşındaki çiftçi Furkan Tokmak, Amasya’daki elma bahçesinde rengarenk elmaların hasadına başladı.

Elma ağaçlarını kışın antifriz, yazın yabani otlarla korudu

"Bahçe Bitkileri" bölümünü okuyan ve memleketine dönünce dededen kalma arazide 30 yıl önce dikilen elma ağaçlarının bakımını üstlenen Tokmak, nisan ayındaki zirai dondan önce ağaçlarına dumanlama yöntemi uygulayıp bitki antifrizi verdi.

Aldığı önlemler sayesinde binlerce meyve bahçesinde büyük zarara yol açan don felaketi, genç çiftçinin bahçesini teğet geçerken hasada başlayan genç çiftçi 80 tonluk rekolte bekliyor.

"Bahçe kar yağışıyla bembeyaz olmuştu"

Başarısının sırrını anlatan genç çiftçi, "Ağaçlarımızın yarısı çiçek açmıştı. Bahçe kar yağışıyla bembeyaz olmuştu. Gece sabaha kadar dumanlama yaparak radyasyon kaynaklı ısı kayıplarını önlemeye çalıştık. Bunun dışında zirai don olayından 2 gün önce doğal ilaçlardan ağaçlarımıza bitki antifrizi uyguladık. Don sonrası da yine stresi azaltacak bazı zirai uygulamalar yaptık" diye konuştu.

"Otların bitkiler üzerine zararından çok, faydası var"

Yemyeşil görünümdeki bahçesinde uzayan yabani otlara da dokunmamayı tercih eden Tokmak, "Otların bitkiler üzerine zararından çok, faydası var. Bu yaz Amasya 45 derece sıcaklığı gördü. Bahçenin yeşil olması hem topraktaki su kaybını önlüyor. Hem de bahçe serin ve nemli kalıyor. Özellikle kırmızı çeşit elmalarda renklenmeyi teşvik ettiği için bahçemizi otlu bıraktık" şeklinde konuştu.