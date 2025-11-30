Zirai donun faturası 23 milyar TL! Uzmanlar tarih verip yeni tehlike için çiftçiyi uyardı

Bu yıl nisan ayında yaşanan zirai don çiftçilerin üzerine kabus gibi çöktü. Hasat buruk geçerken, düşük rekolte ise market ve pazarlara zam olarak yansıdı. Zirai dondan en çok etkilenen de meyve bahçeleri oldu. Bu yıl vatandaşlar kiraza hasret kalırken, elmanın kilosu ise 100 lirayı aştı.

Zirai donun faturası 23 milyar TL

Çiftçi yeni sezona hazırlık yaparken Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi (TARSİM) de nisan ayındaki zirai donun faturasını açıkladı. TARSİM, bu yıl dondan etkilenen binlerce üreticiye toplam 23 milyar lira hasar ödemesi yaptı.

TARSİM'e kayıtlı olmayan üreticiler ise yaşadıları krizin ardından devlet destekli tarım sigortası için harekete geçti. Böylece kasım ayına kadar üretilen poliçe sayısı 3 milyona ulaşırken 35,6 milyon dekar alan sigortalanarak 1,4 trilyon liralık tarımsal varlık da güvence altına alındı.

Halen TARSİM'e kayıtlı olmayan çiftçiye ise uyarı meteorologlardan geldi.

İlkbaharda yeni bir kriz yaşanabilir

Meteoroloji Uzmanı Şahin Şahbaz, bu sene kış mevsiminin mevsim normallerine göre daha sıcak geçeceğini ancak kısa süreli soğuk hava ataklarının da gerçekleşeceğini belirterek bu dönemlerde kar yağışı ve don görülebileceğini söyledi.

Çiftçiye 'hazırlıklı ol' uyarısı

Sıcalık artışının ağaçlarda erken çiçeklenme ve filizlenmeye neden olabileceğini belirten Şahbaz, ilkbahardaki geç donlarda yeni afetin yaşanabileceği uyarısında bulundu. Çiftçileri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahmin ve uyarılarını takip etmeleri konusunda uyardı.

Öte yandan sigorta yaptırmak isteyen üreticilere indirim ve ödeme kolaylıkları sunan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları da eylülde başladı.