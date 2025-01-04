Zirve 4 büyüklerden birine ait: Borsa'da haftanın en çok kazandıran ve en çok kaybettiren hisseleri!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,50 değer kazanarak 10.075,17 puandan kapattı. Haftalık performansa göre, endeks en düşük 9.780,73 ve en yüksek 10.097,08 puanı gördü. Mali, sanayi, hizmetler ve teknoloji endeksleri de haftalık bazda artış gösterdi.

Haftanın en çok yükselen hisseleri

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 28,72 ile Trabzonspor oldu. Trabzonspor'u yüzde 11,29 ile Margun Enerji, yüzde 10,52 ile Tümosan Motor ve Traktör Sanayi izledi.

Haftanın en çok düşen hisseleri

Bu hafta en çok değer kaybeden hisse, yüzde 25,76 düşüşle Anadolu Efes Biracılık olarak kayıtlara geçti. Anadolu Efes’i, yüzde 13,66 ile LDR Turizm ve yüzde 13,44 ile Anadolu Grubu Holding takip etti.

Borsa endeks performansları

* Mali endeks: Yüzde 0,51 artışla 12.037,91 puan

* Sanayi endeksi: Yüzde 0,41 artışla 13.247,32 puan

* Hizmetler endeksi: Yüzde 1,80 artışla 9.833,53 puan

* Teknoloji endeksi: Yüzde 0,52 artışla 14.097,52 puan

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirket, 542 milyar 220 milyon lira piyasa değeriyle Garanti BBVA oldu. Garanti BBVA'yı 472 milyar 944 milyon lira ile Koç Holding ve 411 milyar 240 milyon lira ile Türk Hava Yolları izledi.

Yatırımcılar için haftalık veriler, piyasalardaki yön belirlemede önemli ipuçları sunuyor. Döviz kurlarındaki hareketlilik, faiz kararları ve global ekonomik göstergeler ise önümüzdeki hafta için dikkatle takip edilmesi gereken unsurlar arasında.