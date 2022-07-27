Zivella’dan Adapazarı’na 7 milyon dolarlık yatırım

Barış SEDEF/İSTANBUL

Yeni nesil tasarım ofis mobilyaları alanında faaliyet yürüten Zivella, yeni bir üretim tesisi için kolları sıvadı. Toplam tutarı 7 milyon dolar olarak öngörülen yeni yatırımın Adapazarı, Kaynarca bölgesinde yer aldığını ve inşaata 2023’te başlamak istediklerini dile getiren Zivella Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Uzun, “Yapacağımız yeni tesiste sürdürülebilirliğe odaklanıyoruz” dedi.

37 ülkeye ihracat yapıyor

Abdurrahman Uzun, 2 bin 850 dolarlık sermayeyle Rize’den yola çıkarak Zivella’yı kurdu. Firmayı 1999’da kurduktan sonra ilk ihracatı 2000 yılında yaptıklarına vurgu yapan Uzun, “Şu anda 37 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu ülkeler arasında yer alan Azerbaycan ve İngiltere’de birer mağazamız var. Bunu yaparken de ciromuzun yüzde 50’sini ihracattan elde ediyoruz. Hedefimiz bu oranı daha fazla yukarı çıkarmak. Esas hedefimiz kendi sektörümüzde ihracatı en çok yapan firma olmak” dedi. İstanbul, Sultanbeyli’de 11 bin metrekarelik üretim tesislerinin bulunduğunu ve burada ofis mobilyaları alanında yıllık 200 bin adet üretim yaptıklarını anlatan Uzun, “Yönetici grupları, çalışma koltukları, bekleme alanları, dinlenme koltukları ve ofis mobilyaları başta olmak üzere birçok alanda üretimimiz var. Yapmış olduğumuz tasarımlar yurtdışında ciddi talepler görüyor. Tasarımı merkez noktasına almanın faydalarını özellikle yurtdışı fuarlarda çok gördük” dedi.

“Ofislerde nefes alan ortamlar oluşturmak istiyoruz”

Türkiye’de start-up düzeyindeki tasarımcı firmaların daha görünür olması açısından bu şirketlerle iş birliği içerisinde ilerlediklerine vurgu yapan Uzun, “İşi tasarım olan start-up’ların ürünlerini iyi bir şekilde pazarlayabilmeleri ve bilinirliklerine katkıda bulunma hususunda bir iş birliğimiz var. Yalınlık ve sadelik tasarımlarımızda merkeze aldığımız en önemli konu. Renk konusunda cesur davranarak geri bildirimleri dikkate alıyoruz” şeklinde konuştu. Yapmış oldukları tasarımlarla nefes alan ortamlar oluşturmak istediklerine dikkat çeken Uzun, “Ofislerde nefes alan ortamları oluşturmak iş verimliliği açısından kıymetli hale geldi. Bu kapsamda alanın doğru kullanılması son derece kıymetli. Biz de odak noktamıza buna almış durumdayız. İnsanları çalışırken evlerindeymiş gibi hissetmelerini istiyoruz” açıklamalarında bulundu.

Yeni fabrikasında sürdürülebilirliğe odaklandı

2023’te 20 bin metrekarelik bir fabrika yatırımı yapacaklarını dile getiren Uzun, “Yapacağımız yeni tesiste sürdürülebilirliğe odaklanıyoruz. Ürün adedini artırmaktan ziyade imalat tarafında akıllı üretim ve verimliliği artırmayı amaçlıyoruz. Yeni tesisimizde hayalimiz iyi bir çevre ve çevre bilinci bırakmak” diye konuştu. Yatırımın Adapazarı, Kaynarca bölgesinde yer aldığını ve inşaata 2023’te başlamak istediklerini dile getiren Uzun, burada doğru ürünü doğru zamanda satmayı hedeflediklerini bildirdi. Makine, ekipman ve inşaat maliyetleriyle birlikte yaklaşık 7 milyon dolarlık bir yatırımı yapacaklarını anlatan Uzun, yaptıkları üretimlerde yerlilik oranın artırılmasına özen gösterdiklerini kaydetti.