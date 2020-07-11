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Zonguldak'taki enerji projeleri için acele kamulaştırma kararı

Zonguldak'ta hayata geçirilecek enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Zonguldak'taki enerji projeleri için acele kamulaştırma kararı
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Zonguldak'ta hayata geçirilecek enerji projeleri için Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, "154 kV Devrek Trafo Merkezi Projesi" kapsamındaki bazı taşınmazların, Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Ayrıca “Çaycuma TM-Yeniçates DM Enerji Nakil Hattı" ve “Çaycuma TM-Himmetoğlu TRT DM Enerji Nakil Hattı" projelerinin yapımı amacıyla güzergaha isabet eden taşınmazlar pilon yerleri mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ tarafından acele kamulaştırılacak. 

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