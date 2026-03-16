Zorlu Enerji CEO’su Elif Yener: Çeşitliliği artırırsak dönüşümü hızlandırırız
Zorlu Enerji CEO’su Elif Yener, “Enerji sektörü dönüşüyor ve çeşitliliği artırdığımız noktada bu dönüşümün çok daha hızlanacağını düşünüyorum. Kadınların süreçlere güçlü şekilde dahil olması, karar mekanizmalarını daha kapsayıcı hale getirecektir” dedi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 36 seviyesinde. Küresel ortalama ise yaklaşık yüzde 51. Kadın çalışanların büyük bölümü hizmet sektöründe yoğunlaşırken sanayide kadın istihdamı yaklaşık yüzde 16-18, enerji sektöründe ise yaklaşık yüzde 15 seviyesinde. Kadınların iş dünyasına daha kapsayıcı ve çok boyutlu bir bakış açısı kazandırdığını söyleyen Zorlu Enerji CEO’su Elif Yener, bu noktada enerji sektöründeki dönüşümünün teknoloji, yatırım ve insan kaynağını birlikte ele alan bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini söyledi. Elif Yener, “Kadınlar bir konuyu değerlendirirken çok farklı bakış açılarını aynı anda denkleme dahil edebiliyor. Bu biraz hayatın getirdiği dengeden de kaynaklanıyor. Çünkü aileyi, işi ve kişisel gelişimi birlikte yönetme deneyimi daha kapsayıcı bir karar perspektifi yaratıyor. Bu da finansı, riski ve insan odağını birlikte değerlendirerek krizleri yönetebilen bir bakış açısı ortaya çıkarıyor” dedi.
Enerjide kadın temsili artmalı
Enerji sektöründe çeşitliliğin artırılmasının önemine vurgu yapan Yener, “Enerji sektöründe kadınların temsilinin artması gerekiyor. Bu stratejik bakış açısını ve kapsayıcılığı kaybetmememiz gerekiyor. Enerji sektörü dönüşüyor ve çeşitliliği artırdığımız noktada bu dönüşümün çok daha hızlanacağını düşünüyorum. Kadınların bu süreçlere daha güçlü şekilde dahil olması, karar mekanizmalarını daha kapsayıcı ve çok boyutlu hale getirecektir” ifadelerini kullandı.
Türkiye’de kadın yönetici potansiyelinin oldukça yüksek ve bu potansiyelin açığa çıkması için de kadınların karar mekanizmalarında daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğine vurgu yapan Yener, “Kadınların yönetim kademelerinde daha fazla rol üstlenmesi karar alma süreçlerine önemli bir dinamizm kazandırıyor” diye konuştu.
Kadın liderlere destek
Öte yandan Yener'in katıldığı toplantıda verilen bilgilere göre, enerji sektöründe kadın istihdam oranı Türkiye genelinde yaklaşık yüzde 15 iken Zorlu Enerji’de bu oran yüzde 21’e ulaşmış durumda. 2030 yılına kadar kadın çalışan oranını yüzde 30’un üzerine çıkarmayı hedefleyen Zorlu Enerji, eşitlik yaklaşımını genç yeteneklere yönelik programlarla da destekliyor. Turkishe ve Yenibirlider Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen “Liderlikte Kadın Yüz’ü” programı, genç kadınların liderlik yolculuklarını desteklemeyi amaçlıyor. Türkiye’nin 22 farklı şehrinden katılan 100 genç kadın, mentorluk görüşmeleri ve eğitim modülleriyle iş dünyasıyla doğrudan temas kurma fırsatı buluyor. Mentorluk üstlenen rol model kadın yöneticilerle karar mekanizmalarındaki çeşitliliği ve kapsayıcılığın güçlendirilmesi ve görünürlüğün artırılması hedefleniyor. Bunun yanı sıra FutureFem ve ZExperience gibi programlarla genç yeteneklerin iş dünyasına hazırlanması desteklenirken, enerji sektöründe kadın mühendis sayısını artırmayı hedefleyen “Enerjimiz Eşit” projesi kapsamında meslek liselerinde düzenlenen eğitimlerle yüzlerce öğrenciye ulaşıldı.