Zorlu Enerji CEO’su Elif Yener: Çeşitliliği artırırsak dönüşümü hızlandırırız

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kadınların işgücüne ka­tılım oranı yüzde 36 sevi­yesinde. Küresel ortala­ma ise yaklaşık yüzde 51. Kadın çalışanların büyük bölümü hizmet sektörün­de yoğunlaşırken sanayi­de kadın istihdamı yakla­şık yüzde 16-18, enerji sek­töründe ise yaklaşık yüzde 15 seviyesinde. Kadınların iş dünyasına daha kapsa­yıcı ve çok boyutlu bir ba­kış açısı kazandırdığını söyleyen Zorlu Enerji CE­O’su Elif Yener, bu nokta­da enerji sektöründeki dö­nüşümünün teknoloji, ya­tırım ve insan kaynağını birlikte ele alan bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini söyledi. Elif Ye­ner, “Kadınlar bir konuyu değerlendirirken çok fark­lı bakış açılarını aynı anda denkleme dahil edebiliyor. Bu biraz hayatın getirdi­ği dengeden de kaynakla­nıyor. Çünkü aileyi, işi ve kişisel gelişimi birlikte yönetme deneyimi daha kapsayıcı bir karar pers­pektifi yaratıyor. Bu da fi­nansı, riski ve insan odağı­nı birlikte değerlendirerek krizleri yönetebilen bir ba­kış açısı ortaya çıkarıyor” dedi.

Enerjide kadın temsili artmalı

Enerji sektöründe çe­şitliliğin artırılmasının önemine vurgu yapan Ye­ner, “Enerji sektöründe kadınların temsilinin art­ması gerekiyor. Bu strate­jik bakış açısını ve kapsa­yıcılığı kaybetmememiz gerekiyor. Enerji sektö­rü dönüşüyor ve çeşitlili­ği artırdığımız noktada bu dönüşümün çok daha hız­lanacağını düşünüyorum. Kadınların bu süreçlere daha güçlü şekilde dahil ol­ması, karar mekanizmala­rını daha kapsayıcı ve çok boyutlu hale getirecektir” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de kadın yöne­tici potansiyelinin olduk­ça yüksek ve bu potansi­yelin açığa çıkması için de kadınların karar mekaniz­malarında daha fazla so­rumluluk üstlenmesi ge­rektiğine vurgu yapan Ye­ner, “Kadınların yönetim kademelerinde daha fazla rol üstlenmesi karar alma süreçlerine önemli bir di­namizm kazandırıyor” di­ye konuştu.

Kadın liderlere destek

Öte yandan Yener'in ka­tıldığı toplantıda verilen bilgilere göre, enerji sektö­ründe kadın istihdam ora­nı Türkiye genelinde yak­laşık yüzde 15 iken Zorlu Enerji’de bu oran yüzde 21’e ulaşmış durumda. 2030 yılına kadar kadın ça­lışan oranını yüzde 30’un üzerine çıkarmayı hedef­leyen Zorlu Enerji, eşitlik yaklaşımını genç yetenek­lere yönelik programlarla da destekliyor. Turkishe ve Yenibirlider Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen “Liderlikte Kadın Yüz’ü” programı, genç kadınla­rın liderlik yolculuklarını desteklemeyi amaçlıyor. Türkiye’nin 22 farklı şeh­rinden katılan 100 genç ka­dın, mentorluk görüşme­leri ve eğitim modülleriyle iş dünyasıyla doğrudan te­mas kurma fırsatı buluyor. Mentorluk üstlenen rol model kadın yöneticilerle karar mekanizmalarında­ki çeşitliliği ve kapsayıcılı­ğın güçlendirilmesi ve gö­rünürlüğün artırılması he­defleniyor. Bunun yanı sıra FutureFem ve ZExperien­ce gibi programlarla genç yeteneklerin iş dünyası­na hazırlanması destek­lenirken, enerji sektörün­de kadın mühendis sayı­sını artırmayı hedefleyen “Enerjimiz Eşit” projesi kapsamında meslek lisele­rinde düzenlenen eğitim­lerle yüzlerce öğrenciye ulaşıldı.