Zorlu Enerji CEO’su Elif Yener: Çeşitliliği artırırsak dönüşümü hızlandırırız

Zorlu Enerji CEO’su Elif Yener, “Enerji sektörü dönüşüyor ve çeşitliliği artırdığımız noktada bu dönüşümün çok daha hızlanacağını düşünüyorum. Kadınların süreçlere güçlü şekilde dahil olması, karar mekanizmalarını daha kapsayıcı hale getirecektir” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kadınların işgücüne ka­tılım oranı yüzde 36 sevi­yesinde. Küresel ortala­ma ise yaklaşık yüzde 51. Kadın çalışanların büyük bölümü hizmet sektörün­de yoğunlaşırken sanayi­de kadın istihdamı yakla­şık yüzde 16-18, enerji sek­töründe ise yaklaşık yüzde 15 seviyesinde. Kadınların iş dünyasına daha kapsa­yıcı ve çok boyutlu bir ba­kış açısı kazandırdığını söyleyen Zorlu Enerji CE­O’su Elif Yener, bu nokta­da enerji sektöründeki dö­nüşümünün teknoloji, ya­tırım ve insan kaynağını birlikte ele alan bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini söyledi. Elif Ye­ner, “Kadınlar bir konuyu değerlendirirken çok fark­lı bakış açılarını aynı anda denkleme dahil edebiliyor. Bu biraz hayatın getirdi­ği dengeden de kaynakla­nıyor. Çünkü aileyi, işi ve kişisel gelişimi birlikte yönetme deneyimi daha kapsayıcı bir karar pers­pektifi yaratıyor. Bu da fi­nansı, riski ve insan odağı­nı birlikte değerlendirerek krizleri yönetebilen bir ba­kış açısı ortaya çıkarıyor” dedi.

Enerjide kadın temsili artmalı

Enerji sektöründe çe­şitliliğin artırılmasının önemine vurgu yapan Ye­ner, “Enerji sektöründe kadınların temsilinin art­ması gerekiyor. Bu strate­jik bakış açısını ve kapsa­yıcılığı kaybetmememiz gerekiyor. Enerji sektö­rü dönüşüyor ve çeşitlili­ği artırdığımız noktada bu dönüşümün çok daha hız­lanacağını düşünüyorum. Kadınların bu süreçlere daha güçlü şekilde dahil ol­ması, karar mekanizmala­rını daha kapsayıcı ve çok boyutlu hale getirecektir” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de kadın yöne­tici potansiyelinin olduk­ça yüksek ve bu potansi­yelin açığa çıkması için de kadınların karar mekaniz­malarında daha fazla so­rumluluk üstlenmesi ge­rektiğine vurgu yapan Ye­ner, “Kadınların yönetim kademelerinde daha fazla rol üstlenmesi karar alma süreçlerine önemli bir di­namizm kazandırıyor” di­ye konuştu.

Kadın liderlere destek

Öte yandan Yener'in ka­tıldığı toplantıda verilen bilgilere göre, enerji sektö­ründe kadın istihdam ora­nı Türkiye genelinde yak­laşık yüzde 15 iken Zorlu Enerji’de bu oran yüzde 21’e ulaşmış durumda. 2030 yılına kadar kadın ça­lışan oranını yüzde 30’un üzerine çıkarmayı hedef­leyen Zorlu Enerji, eşitlik yaklaşımını genç yetenek­lere yönelik programlarla da destekliyor. Turkishe ve Yenibirlider Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen “Liderlikte Kadın Yüz’ü” programı, genç kadınla­rın liderlik yolculuklarını desteklemeyi amaçlıyor. Türkiye’nin 22 farklı şeh­rinden katılan 100 genç ka­dın, mentorluk görüşme­leri ve eğitim modülleriyle iş dünyasıyla doğrudan te­mas kurma fırsatı buluyor. Mentorluk üstlenen rol model kadın yöneticilerle karar mekanizmalarında­ki çeşitliliği ve kapsayıcılı­ğın güçlendirilmesi ve gö­rünürlüğün artırılması he­defleniyor. Bunun yanı sıra FutureFem ve ZExperien­ce gibi programlarla genç yeteneklerin iş dünyası­na hazırlanması destek­lenirken, enerji sektörün­de kadın mühendis sayı­sını artırmayı hedefleyen “Enerjimiz Eşit” projesi kapsamında meslek lisele­rinde düzenlenen eğitim­lerle yüzlerce öğrenciye ulaşıldı.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
