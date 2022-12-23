Zorlu Enerji, ÇevreselSosyal-Yönetişim skorunu ileri düzeye taşıdı

Moody’s tarafından değerlendirilen 57 enerji şirketi arasında 4’üncü sırada yer alan Zorlu Enerji, yenilenebilir kaynaklara ve yeni teknolojilere yaptığı yatırımlarla sektördeki öncü şirket olma hedefini bir üst seviyeye taşımış oldu. Şirket, sürdürülebilirlik stratejisini ve hedeflerini gerçekleştirmek üzere Türkiye›de ve enerji sektöründe başlattığı uygulamalarla son 2 yılda performans skorunu 12 puan yükseltmiş oldu.

Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak, şirketin paydaş, toplum ve gezegen odaklı yatırımlar yaparak geliştirdiği sürdürülebilir çözümler ve akıllı teknolojilere dayalı Ar-Ge çalışmalarıyla sektöre liderlik ettiğini ifade etti. Zorlu Enerji’nin değer yaratan çözümler üretmeye devam edeceğini kaydeden Ak, şu ifadeleri kullandı: “Enerji üreten ve ürettiği enerjinin yönetimine ve dönüşümüne yön veren bir şirket olarak 2030’a kadar operasyon ve enerji üretimimizde net sıfır emisyona ulaşmayı, 2040 yılına kadar bu hedefimizi tüm değer zincirini kapsayacak hale getirmeyi ve 2050 yılında net sıfır emisyona ulaşmış bir kurum olmayı planlıyoruz.”