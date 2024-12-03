Maliye, kayıt dışı ekonomi ile mücadele için alışverişlerde 7 bin lira ve üzeri tutarın banka ya da banka kartları ile ödenemesine karar vermişti. Düzenleme ile elden ödeme devri sona ererken, bankalar için yeni bir düzenlemeye gidildi.

Zorunlu banka ödeme sınırı 30 bin TL’ye yükseldi

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, tüketicilerin 7 bin lira üzerindeki alışverişlerinde zorunlu banka ödeme sınırı 30 bin TL’ye yükseltildi.

Sputnik'in haberine göre, ticaretle uğraşmayan vatandaşların kendi aralarında ödemeler bu kapsamda yer almıyor. Avukat, doktor gibi serbest meslek sahiplerine veya ticari işletmelere ise 30 bin lira veya üzeri ödemelerin mutlaka bankalar aracılığıyla gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Kuralı delene toplam bedelin yüzde 10’u kadar ceza

Vatandaşların alışveriş sonrası fiş/fatura alması da büyük önem taşıyor. Kurala uymayanları ise toplam bedelin yüzde 10’u kadar ceza bekliyor.

Düzenlemeye göre, kuralı delenler 50 bin liralık bir alışverişte, 5 bin TL ceza ödeyecek. Cezalar 5 bin TL’nin altında olmayacak ve toplamda bir yıl içinde 20 milyon TL’yi aşamayacak.

Fatura almayanlara 5 gün süre

Alışveriş yaptığı yerden fatura veya fiş almayanlar, 5 gün içinde Gelir İdaresi Başkanlığı’na durumu bildirirse cezadan muaf tutulacak.

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele

Düzenleme, yalnızca bireyler için değil, işletmeler ve serbest meslek sahipleri için de önemli değişiklikler getirdi. Ödemelerin kayıt altına alınması, hem ticaretin daha şeffaf bir şekilde yapılmasını sağlayacak hem de vergi kaybını önleyecek.