Zorunlu trafik sigortası tekliften çıktı

Canan SAKARYA

18 yaşından küçüklerin Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) dahil edilmesini öngören, çekte ibraz yasağını kaldıran, istihdam sağlayan işletmelere kredi desteği öngören Sigortacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapan teklif Mecliste kabul edildi.

Yasanın görüşmeleri sırasında zorunlu trafik sigortasına ilişkin iki madde yeniden ele alınmak üzere AK Parti’nin verdiği önergelerle tekliften çıkarıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan diğer siyasi parti gruplarıyla Adalet Komisyonunda yapılacak müzakerelerden sonra düzenlemeyi yeniden getireceklerini söyledi. Özkan “Anayasa Mahkemesinin iptal kararıyla meydana gelen boşluğu doldurmak ve bu noktada sigortalı ve sigorta şirketi arasında hakkaniyete ve adalete uygun bir düzenlemeyi hayata geçirmek arzusundayız” dedi. Teklifte yer alan söz konusu düzenleme vatandaşların aleyhine olduğu ve mağdur edeceği gerekçesiyle eleştiriyordu.

10 yılda 2,4 milyon gencin BES’e katılımı bekleniyor

Sigortacılık Kanununda yapılan değişiklikle 18 yaşından küçüklerin BES’e katılması, üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan ve şartları uyan dernek ve vakıflar birikimlerini 31 Aralık 2023'e kadar kısmen veya tamamen BES'e aktarabilecek. Bu düzenlemeyle 50 vakıf ve sandıktan 2023 yılının sonuna kadar 10 milyar TL'lik bir aktarım bekleniyor. 18 yaş altı düzenlemesiyle ise 10 yılda 2.4 milyon çocuğun BES sistemine girmesi ve 32 milyar TL’lik bir tasarruf oluşması hedefleniyor.

İlave istihdama için 10 milyar TL’lik kaynak

Kanunla, mikro ve küçük ölçekli işletmelerin likidite sıkıntılarını karşılamak ve istihdamı desteklemek için 50’nin altında çalışanı bulunan işletmelere dönük kredi desteği sağlanacak. İşveren bu destekten yararlanmak için en fazla 5 yeni istihdam sağlayacak. Bu düzenleme ile 10 milyar TL'lik bir kaynak kullanılması ve 100 bin ilave istihdam sağlanması beklenmekte.

Turizm sektörünün 1,1 milyar TL ödemesi ertelendi

Kabul edilen kanunla turizm sektörünün 1 Ocak - 31 Aralık 2021 tarihi arasında tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları ile ecrimisillerin ödeme süreleri, başvuru şartı aranmaksızın 30 Kasım 2022 tarihine kadar ertelendi. Yapılan düzenleme ile sektörün 1 milyar 125 milyon lira tutarındaki ödeme ertelenmiş oldu. Bütçe hazırlık sürecinin sadeleştirilmesi kapsamında orta vadeli program ve orta vadeli mali plan, orta vadeli program adı altında birleştirilecek.

Yurt içinden veya uluslararası piyasalardan sigorta veya reasürans teminatı bulunamayan ya da teminat sağlanmasında güçlük bulunan riskler, nükleer riskler gibi özellik arz eden riskler ile sigorta edilmesinde kamu yararı bulunan riskler için teminat sağlama, sigorta veya reasürans havuzları kurma veya kurulmasını koordine etme, sigorta ve reasürans şirketleri arasında iş birliği yapılmasını sağlama, oluşturulacak havuz, organizasyon veya iş birliği mekanizmalarının yürütülebilmesi amacıyla Özel Riskler Yönetim Merkezi kurulacak.