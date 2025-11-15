Zorunluluk bugünden itibaren başladı: Lastik değiştirme ücretleri ne kadar?

Şehirlerarası yollarda yolcu ve yük taşımacılığı yapan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu bugün itibarıyla başladı.

Mevsimsel şartlar göz önüne alınarak önceki yıllarda 1 Aralık-1 Nisan olarak uygulanan kış lastiği zorunluluğu, bu yıl 15 Kasım-15 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak şekilde güncellendi.

Zorunluluğa uymayan sürücülere, bu yıl için 5 bin 856 TL idari para cezası kesilecek.

Ticari araçlarda zorunlu olan kış lastiği uygulaması, özel araçlarda ise can ve mal güvenliği açısından önem taşıyor.

Lastik değiştirme fiyatı 900 ila 1000 bin TL arasında

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde lastik tamirciliği yapan Yusuf Boz, fiyatlar ve uygulamaya dair değerlendirmelerde bulundu.

Boz, "Geçtiğimiz sene 700-800 TL olan kış lastiği değişim fiyatları bu yıl 900 ile bin TL arasında başlayıp lastik ebadına göre artıyor. Kış lastiği takmayan sürücülere uygulanan ceza da geçen yıl 4 bin 69 TL iken bu yıl 5 bin 856 TL olarak güncellendi. Sıfır lastik fiyatları ise 2 bin 500 TL’den başlıyor; marka, kalite ve ebada göre değişiyor" dedi.