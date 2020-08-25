ZTK Makina, kapasitesini 2025’e kadar yüzde 108 artırmayı hedefliyor

25 Ağustos 2020

Makine yan sanayisinde, fason talaşlı imalat, makine yedek parçaları ve özel tasarım makine imalatları yapan ZTK Makina, kısa vadede kapasite artışına gitmek istiyor. Firma geliştirdiği ve piyasaya sürdüğü Pars 2N serisi yıkım ataşmanlarını da ürün portföyüne ekleyerek, imalat hacmini yüzde 108 artırmayı planlıyor.

Betonarme yapıların ekonomik, hızlı ve doğru şekilde yıkımı için kullanılan yıkım ataşmanları; hortum patlaması problemi, su, toz gibi unsurların mesnet yerlerini deforme etmesi, rulman ve hidrolik silindirlerinin aşınması gibi hususlarda kullanıcıların çeşitli sorunlarla karşılaşmasına neden olabiliyor.

ZTK Makina firma sahibi Zafer Tak, piyasaya sürdükleri ürünün Ar-Ge çalışmalarının beş yıl sürdüğünü ifade ederek, “Ürünümüzde herhangi bir hidrolik hortum bulunmuyor bu durum şantiyede karşılaşılacak hidrolik hortum patlaması problemine karşı kullanıcılara ciddi avantajlar sağlıyor. Ürünün gövde ve çeneleri orijinal Hardox malzemeden imal edilerek ürünün diğer ürünlere göre dayanımı artırılırken; özel toz keçeleri, kendinden gresleme gibi ek unsurlarla kullanım avantajı sağlanıyor” dedi.

Pars 2N serisi yıkım ataşmanlarının özel hidrolik yağı iletim sistemi sayesinde diğer ataşmanlara göre daha hızlı olduğunu öne süren Tak, “Ürünümüz seri üretim aşamasına geldiğinde kapasitemizi de otomatik olarak artıracağız. Bu kapsamda Kocaeli bölgesine OSB içerisine hali hazırda yapmış olduğumuz yatırımlar var” diye konuştu.

15 milyon liralık yatırım yapacak

Firma olarak yapacakları yatırım tutarının 15 milyon lira civarında olacağına dikkat çeken Tak, bölgede arsa alımlarını tamamladıklarını ve 2025 yılına kadar fabrika kurulumu ile makine yatırımlarını bitirmeyi hedeflediklerinin altını çizdi. Faaliyetlerine ilk etapta Dudullu İMES’de 100 metrekarelik bir alanda başladıklarını söyleyen Tak, “Şu anda İMES’in içerisinde bin 200 metrekarelik alanda hizmet veriyoruz. 2025’te ise 2 bin 500 metrekaresi kapalı olmak üzere toplamda 4 bin 500 metrekarelik alanda üretim yapma hedefimiz var” bilgisini verdi. Firma olarak yapacakları yatırımla birlikte bölgedeki istihdam sayısını da artırmayı amaçladıklarını dile getiren Tak, “Şu anda 25 kişiye istihdam sağlıyoruz. Taşındığımız zaman bu rakamın 50 kişiye çıkacağını umuyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“Kaliteden ödün vermek arızalarla uğraşmak anlamına geliyor"

Rulman arızalarının önemli olduğunu ve önüne geçilmesi gerektiğini belirten Tak, boşluk yapan rulmanların makinenin diğer aksamlarının da kısa sürede bozulmasına sebep olduğunu ve ciddi mali kayıplara neden olduğunu kaydetti. Yıkım sektöründe çalışan firmaların, ataşman tercihlerinde maliyeti ön plana çıkarttıklarını dile getiren Tak, “Bu aslında sadece yıkım sektörü için geçerli olan bir durum değil. Elbette maliyetler son derece önemli ancak yıkım konusunda kaliteden ödün vermek, sürekli arızalarla uğraşmak anlamına geliyor. Elbette bu hem zaman hem de mali bir kayıp yaratıyor. Geliştirdiğimiz ürünle bu sorunların da önüne geçiyoruz” dedi.

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