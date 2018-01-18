Züccaciye sektöründen 4.3 milyar dolarlık ihracat

18 Ocak 2018

Zücaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Uğur Kaymak, sektörün ihracat açısından güzel bir yılı geride bıraktığını belirterek, "2017'de hedeflerimizi tutturduk. Yılı yaklaşık yüzde 10 artışla 4 milyar 300 milyon dolarlık ihracatla kapattık diyebiliriz." ifadesini kullandı.

Kaymak, sektörün geçen yıl 3,93 milyar dolar ihracat ve 1,36 milyar dolar ithalat gerçekleştirdiğini, 2 milyar 568 milyon dolar dış ticaret fazlası verdiğini ifade ederek, son 10 yılda cari açık vermeyen sektörün dış ticaret dengesinin bu sürede 5 kattan fazla arttığını, bu konuda ender sektörlerden biri olduklarını söyledi.

Kaymak, sektörün ihracat açısından güzel bir yılı geride bıraktığını belirterek, "2017'de hedeflerimizi tutturduk. Yılı yaklaşık yüzde 10 artışla 4 milyar 300 milyon dolarlık ihracatla kapattık diyebiliriz. 2018 yılı için hedef 4,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmek." dedi.

Türkiye'nin dünya züccaciye ihracatında 6'ncı sırada olduğunu, 5,5 milyar dolarlık ihracatla Meksika'nın 4'üncü, 5 milyar dolarlık ihracatla ABD'nin de 5'inci sırada yer aldığını bildiren Kaymak, Türkiye'nin, ihracatını gelecek yıllarda hızla artırarak dünya sıralamasında 4'üncü basamağa yükselmeyi hedeflediğini kaydetti.

Kaymak, ihracatta çoğunlukla yerli ürün sattıklarını belirterek, "Genellikle perakendede, yüzde 60-65 yerliye karşılık yüzde 35-40 ithal ürün oranı mevcuttur. Ham madde olarak da sektörümüzde yoğun bir şekilde kullanılan paslanmaz çelik ve plastik ham maddelerinin ülkemizde üretimi yetersizdir. Örneğin, paslanmaz çelik ham maddesinin 3'te biri, plastik ham maddesinin ise yüzde 21'i ülkemizde üretilmektedir." ifadelerini kullandı.

"En çok endüstriyel mutfak grubu ürünleri ihraç edildi"

Kaymak, henüz son veriler ellerinde bulunmasa da geçen yıl en çok ihracatı sırasıyla Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, İtalya ve İsrail'e yaptıklarını ifade ederek, en çok ihracat yaptıkları ürün gruplarının başında yüzde 41 ile endüstriyel mutfak grubunun geldiğini, bu grubu küçük elektrikli ev ve mutfak aletleri, metalden mamul sofra ve mutfak eşyası, camdan mamul sofra, mutfak ve ev eşyası ile plastikten mamul sofranın izlediğini bildirdi.

Türkiye'de üretilmeyen bambu ağacından yapılan ahşap ürünlerin ihracatının 2017'nin 11 ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40 arttığını aktaran Kaymak, iç pazarda ÖTV indirimiyle 2017'de hareketlilik yaşandığını, bu yıl KDV indirimi getirilmesi durumunda iç pazarda yüzde 30 büyüme yakalanabileceğini belirtti.

Sektörün yatırımlarının her geçen yıl arttığını, özellikle AVM'lerdeki organize perakendenin büyümesiyle sektörde marka olmuş firmaların sayısının her geçen gün yükseldiğini de kaydetti.

Kaynak: AA