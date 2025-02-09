ZÜCDER’de seçim yarışı başladı: İlk aday Burak Önder!

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

2004 yılında kurulan ZÜCDER’in nisan ayında yapılacak olağan genel kurulunda yeni başkanı seçilecek.

Başkanlık yarışında kulislerde adı geçen ilk aday ise sanayici Burak Önder oldu.

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği’nin (EVSİD) kurucu başkanı da olan Önder, halen Plastik Araştırma ve Geliştirme Vakfı’nda (PAGEV) başkan yardımcılığı görevini yürütüyor. Bir dönem İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nde (İKMİB) yönetim kurulu üyesi olarak da görev yapan Önder, plastikten mamul mutfak ürünleri üreten Qlux İdeas AŞ’nin genel müdürlüğünü yapıyor.

Cirosunun yüzde 70’ini ihracattan sağlayan şirket, 90’ın üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Burak Önder’in seçilmesi durumunda ZÜCDER ve EVSİD tek çatı altında birleşir mi? sorusu gündeme gelirken ev ve mutfak eşyaları sektöründe STK olarak çoklu bir yapı dikkat çekiyor.

Yaklaşık 550 üyesi bulunan ve 6.2 milyar dolarlık ihracata imza atan ZÜCDER, sektörün en köklü derneği. ZÜCDER’in halen başkanlığını Mesut Öksüz yürütürken, önümüzdeki günlerde yeni adaylar çıkıp çıkmayacağı sektör tarafından merakla bekleniyor.