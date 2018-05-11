Altında rekor; gramın fiyatı yılın başından bu yana yüzde 15 arttı

11 Mayıs 2018

Talip AKTAŞ

Güvenli liman olmanın yanı sıra, Türkiye’de önemli bir tasarruf aracı olarak da görülen altın fiyatlarında yukarı yönlü seyir sürüyor.

Gram altın dünkü işlemlerde 184 lira ile tarihi zirve noktasını gördü. Bu yıla 158 lira seviyesinden başlayan gram altın, 23 Mart’ta 170, 11 Nisan’da da 180 lira sınırını aştı. Böylece yılın başından bu yana altındaki değer artışı 15’in üzerine çıktı. Altın fiyatları dünya piyasalarında son dönemde aşağı yönlü bir trend izlerken içeride artış yaşanması, esas olarak dolar kurundaki yükselişten kaynaklanıyor. Bununla birlikte İran ile ABD arasında yaşanan gerginlik de dünkü tırmanışa destek verdi. Ons altının yukarı yönlü tepkilerinde zayıf kalması ve dolar kurunda geri çekilmelerin yaşanması halinde, altının gram fiyatının 175 lira bölgesine kadar gerileyebileceğine işaret eden uzmanlar, yatırımcıların alım kararlarında bu seviyeyi değerlendirebileceklerini belirtiyor.