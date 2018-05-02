İşsiz işgücünün de eğitim düzeyi artıyor

02 Mayıs 2018

Talip AKTAŞ

İşgücünün eğitim seviyesinin yükselmesine paralel olarak, son yıllarda istihdamda olduğu gibi işsiz sayısında da yükseköğretim mezunlarının payı yukarı yönlü bir seyir izliyor.

2017 sonu itibarıyla toplam 3 milyon 454 bin kişi olarak açıklanan işsizlerin 930 binini yükseköğretim mezunları oluşturdu. Böylece yükseköğretim görenlerin toplam işsizler içindeki payı da yüzde 27'ye ulaştı. Bu oran, 10 yıl önce yüzde 13, 15 yıl öncesinde ise yüzde 11 düzeyindeydi. Söz konusu değişim, esas olarak son yıllarda üniversite sayısında yaşanan artış paralelinde, işgücüne katılan yükseköğretim mezunlarının da oransal olarak artmasından kaynaklanıyor. Nitekim, son 10 yıllık dönemde ilköğretim ve altı düzeyde eğitim almış işsizlerin oranı 10 puanlık düşüşle yüzde 59'dan yüzde 49'a, lise düzeyinde eğitim almış işsizlerin oranı da yüzde 28'den yüzde 24'e geriledi.