Reel sektörün döviz açığı 222.7 milyar dolara yükseldi

04 Mayıs 2018

TALİP AKTAŞ

Finansal kesim dışındaki firmaların şubat döneminde net döviz açığı, bir önceki aya göre 809 milyon dolar artarak 222 milyar 746 milyon dolar oldu. Artış oranı, son 12 aylık dönemde ise yüzde 9,96 oldu.

TCMB’nin açıkladığı verilere göre, reel kesimin döviz varlıkları, şubatta bir önceki aya göre 544 milyon dolar artarak 114 milyar 570 milyon dolar, döviz yükümlülükleri de 1 milyar 353 milyon dolar artarak 337 milyar 316 milyon dolar oldu. Net döviz pozisyon açığı ise bir önceki aya göre 809 milyon dolar arttı. Söz konusu dönemde, bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat 357 milyon dolar, yurtdışına doğrudan sermaye yatırımları 402 milyon dolar arttı, ihracat alacakları ise 213 milyon dolar azaldı.

Yükümlülük tarafında ise göre yurtiçinden sağlanan nakdi krediler 600 milyon dolar ve yurtdışından sağlanan nakdi krediler 1 milyar 405 milyon dolar artarken, ithalat borçları 652 milyon dolar azalış gösterdi. Şubat sonu itibarıyla kısa vadeli net döviz pozisyon fazlası ise 2 milyar 502 milyon dolar oldu. Bir önceki aya göre kısa vadeli net döviz pozisyon fazlası 495 milyon dolar azaldı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 27 oldu.