Sektörel güven endekslerinde düşüş sürüyor

25 Nisan 2018

TALİP AKTAŞ

Sektörel güven endekslerinde yılın başından bu yana gözlenen düşüş eğilimi sürüyor. Nisan ayında mevsimsellikten arındırılmış endekslerle bir önceki aya göre hizmet sektörü 2 puan, perakende ticaret sektörü güveni 2,3 puan ve reel kesim güveni de 2,7 puan geriledi. İnşaat sektörü güven endeksindeki düşüş 0,1 puan oldu. Hizmet sektörü güven endeksindeki gerileme, “iş durumu”, “hizmetlere talep” ve gelecek üç ay için talepte iyileşme bekleyenlerin sayısındaki azalmadan kaynaklandı. Perakende ticaret sektörü güven endeksinin gerilemesinde, son üç ayda iş hacmi/ satışların arttığını ve gelecek üç ayda artacağını bekleyenlerin sayısındaki düşüş etkili oldu. Mevcut mal stok seviyesinin mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren girişim yöneticisi sayısı ise arttı. Reel kesim güvenindeki azalmada ise genel gidişat, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmelerdeki düşüşler belirleyici oldu. İnşaat güveninin düşmesinde de gelecek üç aylık dönemde “toplam çalışan sayısında” artış bekleyenlerin sayısının azalması etkili oldu.