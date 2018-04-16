Yerliler 6 haftada 6,2 milyar dolarlık döviz sattı

16 Nisan 2018

Talip AKTAŞ

Yurt içi yerleşikler, döviz kurundaki yükseliş paralelinde döviz satmaya devam ediyor. Merkez Bankası verilerine göre, yurt içi yerleşiklerin bankalardaki döviz mevduatı 6 Nisan’la biten haftada bir önceki haftaya göre 728 milyon dolar düşüşle 167 milyar 11 milyon dolara geriledi. Yerlilerin döviz mevduatı mart ayının tamamında ise 5 milyar 464 milyon dolar azalmıştı. Böylece ocak ayının son haftasından bu yana yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatındaki azalma da 5 milyar 377 milyon dolar oldu.

6 Nisan haftasında yabancıların döviz mevduatı 522 milyon dolar artışla 29 milyar 49 milyon dolara çıkarken, kredili mevduat ve süper döviz hesapları da 17 milyon dolar azaldı. Böylece bankalardaki döviz tevdiat hesaplarının toplamı da bir önceki haftaya göre 221 milyon dolar düşüş kaydetti. Yerleşiklerin yoğun döviz satışı, kurların daha da yukarı gitmesinde önemli bir fren işlevi görüyor.