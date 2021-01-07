2021 yılı 1. çeyrek ihracat beklenti endeksi 114,9 oldu

Dış Ticaret Beklenti Anketi sonuçlarına göre, 2021 yılı 1. çeyrek İhracat Beklenti Endeksi bir önceki çeyreğe göre 6,5 puan artarak 114,9 oldu. İhracat Beklenti Endeksine dâhil edilen soruların yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklentisi, ihracat sipariş beklentisi, şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi ve son 3 aya ilişkin ihracat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi.



Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi:



"2021 yılı 1. çeyrek İthalat Beklenti Endeksi, bir önceki çeyreğe göre 6,9 puan artarak 112,8 oldu. İthalat Beklenti Endeksine dâhil edilen sorulardan ithalat beklentisi (gelecek 3 ay), ithalat birim fiyatı beklentisi (gelecek 3 ay) ve şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyi sorularına yönelik değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son 3 aya ilişkin ithalat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler azalış yönünde etkilemiştir."