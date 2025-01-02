2024’te en fazla iş başvurusu yapılan sektörler belli oldu

2024 yılıyla birlikte 9 milyon 300 bin iş başvurusuna adres olan Eleman.net, 581 bin kişinin istihdam edilmesini sağladı.

2024 yılında farklı mesleklerden 508 bin kişi Eleman.net’te özgeçmiş oluşturdu.

Platform üzerinden toplamda 9 milyon 300 bin başvuru yapılırken, 581 bin kişi Eleman.net ile iş sahibi oldu. Öte yandan Eleman.net yenilikçi istihdam projesiyle de öne çıktı. Platform büyük şehirlere göre istihdam oranının düşük olduğu illerde yer alan firmalara el uzattı. Eleman.net, Anadolu’da İstihdam Seferberliği Projesi kapsamında, nüfus yoğunluğu, istihdam oranı, gayri safi milli hasıla, iş ilanı oranı gibi verilere dayanarak belirlenen 55 şehirdeki 100 ve daha az çalışana sahip işletmelere ücretsiz olarak iş ilanı desteği verdi. Proje boyunca, 11 bin 580 firma bu destekten yararlandı ve toplamda 37 bin 416 iş ilanı yayınlandı.

2024 yılında Eleman.net üzerinden yüzde 49,97 oranında erkekler, 50,03 oranında ise kadınlar iş başvurusunda bulundu. Başvuru yapanların yüzde 12,63’ünü ilköğretim, yüzde 44,9’unu lise, yüzde 18,58’ini ön lisans ve yüzde 23,89’unu lisans ve yüksek lisans mezunları oluşturdu.

En çok 26-30 yaş aralığındakiler iş başvurusu yaptı

İş başvurusu yapanların yaş dağılımları ise şöyle oldu: 155.527 kişi ile yüzde 4 oranında 18-20 yaş, 952.575 kişi ile yüzde 20 oranında 20-25 yaş, 1.399.793 kişi ile yüzde 29 oranında 26-30 yaş, 873.870 kişi ile yüzde 18 oranında 31-35 yaş, 466.084 kişi ile yüzde 10 oranında 36-40 yaş, 349.148 kişi ile yüzde 7 oranında 41-45 yaş, 230.694 kişi ile yüzde 5 oranında 46-50 yaş aralığındaki adaylardan oluştu. 339.440 kişi ile yüzde 7 oranında da 51 yaş ve üzeri adaylar iş başvurusunda bulundu.

En fazla Pazartesi ve Salı günleri iş başvurusu yapılıyor

Eleman.net üzerinden yıl içinde en fazla iş başvurusu yapılan gün 38 bin 455 kişi ile 24 Haziran, en fazla iş ilanı yayımlanan gün ise 2 bin 970 rakamıyla 15 Nisan oldu. Öte yandan yıl boyunca en çok iş başvurusu ve iş ilanını yayımlanan günler pazartesi ve salı oldu.

İstanbul’da 315 bin 219 kişi istihdam edildi

2024 yılında Eleman.net vasıtasıyla, İstanbul’da 315 bin 219 kişi, Ankara’da 55 bin 515 kişi, İzmir’de 53 bin 27 kişi, Kocaeli’de 50 bin 504 kişi, Bursa’da 22 bin 950 kişi, Antalya’da 9 bin 914 kişi, Tekirdağ’da 7 bin 507 kişi, Adana’da 6 bin 660 kişi, Konya’da 4 bin 242 kişi ve Samsun’da 4 bin 48 kişi istihdam edildi.

663 bin 767 kişi ile gıda sektörü iş başvurularında liste başı oldu

Geride kalan yılda en çok iş başvurusu, 663 bin 767 kişi ile gıda sektörüne yapıldı. Bu sektörü, 644 bin 795 başvuru ile mağazacılık/perakendecilik, 589 bin 58 başvuru ile lojistik, 484 bin 381 başvuru ile hizmet, 443 bin 5 başvuru ile güvenlik ve 393 bin 99 başvuru ile üretim sektörleri takip etti. Ayrıca, otomotiv sektörüne 345 bin 496, tekstil sektörüne 299 bin 764, çağrı merkezi sektörüne 248 bin 262 ve kargo sektörüne 211 bin 382 başvuru yapıldı.

Güvenlik en fazla ilan veren ikinci sektör

2024’te en çok iş ilanı da 33 bin 215 ilanla gıda sektöründe yayınlandı. Ardından ise 25 bin 763 ilanla güvenlik, 25 bin 442 ilanla mağazacılık/perakendecilik, 19 bin 999 ilanla hizmet ve 18 bin 943 ilanla lojistik sektörleri geldi. Üretim sektöründe 18 bin 179, restorancılık sektöründe 17 bin 204, temizlik sektöründe 14 bin 329, otomotiv sektöründe 12 bin 928 ve tekstil sektöründe 10 bin 587 iş ilanı yayınlandı.

Depo elemanlığı başvuruların zirvesinde yer aldı

2024’ün en çok başvuru alan iş pozisyonlarında ise 529 bin 920 başvuru ile depo elemanı liste başında yer aldı. Ardından, 493 bin 584 başvuru ile güvenlik görevlisi, 298 bin 102 başvuru ile ön muhasebe elemanı, 263 bin 99 başvuru ile temizlik görevlisi ve 237 bin 775 başvuru ile üretim elemanı pozisyonlarına en fazla iş başvuru yapıldı. Ek olarak, şoför pozisyonuna 233 bin 860, müşteri temsilcisi pozisyonuna 224 bin 806, satış danışmanına 213 bin 180, satış temsilcisine 203 bin 943 ve sekreter pozisyonuna da 168 bin 938 kişi başvurdu.

Güvenlik ve temizlik görevlisi iş ilanlarında başı çekiyor

2024 yılında en çok iş ilanı, 28 bin 523 ilanla güvenlik görevlisi pozisyonu için yayınlandı. Bu sıralamayı, 20 bin 696 ilanla temizlik görevlisi, 16 bin 786 ilanla depo elemanı, 7 bin 563 ilanla üretim elemanı ve 7 bin 455 ilanla satış danışmanı pozisyonları takip etti. Ayrıca, garson pozisyonu için 7 bin 398, kasiyer için 6 bin 734, kurye için 5 bin 959, muhasebe elemanı için 5 bin 932 ve mağaza satış danışmanı için 4 bin 990 ilan yayınlandı.