2024'te otellerin yarısı doldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aralık ayı ve 2024 yılının tamamına ilişkin konaklama istatistiklerini açıkladı.

2024 yılında işletme ve basit belgeli konaklama tesislerinin doluluk oranı 51,92 oldu. Aralık ayında ise doluluk oranı 32,44 olarak açıklandı.

Tesislere giriş yapan kişi sayısı

Açıklanan verilere göre, işletme ve basit belgeli konaklama tesislerine aralık ayında 4 milyon 295 bin 935 kişi geldi.

2024 yılı için ise işletme ve basit belgeli konaklama tesislerine gelen yerli ve yabancı turist toplam sayısı 83 milyon 243 bin 556 oldu.

Aralık ayında işletme ve basit belgeli konaklama tesislerinde geceleme sayısı 8 milyon 829 bin 341 kişi olarak açıklandı.

2024 yılının tamamında ise bu rakam 216 milyon 17 bin 715 oldu.

Aralık ayında tesislerde ortalama kalış süresi 2,6 olarak açıklandı. 2024 yılı için ise ortalama kalış süresi 2,60 olarak açıklandı.