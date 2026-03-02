2025 büyüme rakamı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye ekonomisi 2025’in tamamında yüzde 3,6 büyürken, son çeyrekte yıllık bazda yüzde 3,4 artış kaydetti. Kişi başına milli gelir 18 bin 40 dolara çıktı.

TÜİK’in üretim yöntemiyle hesapladığı verilere göre, zincirlenmiş hacim endeksiyle yıllık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2025’te bir önceki yıla göre yüzde 3,6 arttı. Cari fiyatlarla GSYH yüzde 41,3 yükselerek 63 trilyon 20 milyar 906 milyon TL oldu.

Kişi başına GSYH, cari fiyatlarla 712 bin 200 TL, dolar bazında ise 18 bin 40 dolar olarak hesaplandı.

İnşaat çift haneli büyüdü, tarım daraldı

Sektörel bazda bakıldığında 2025’te en güçlü artış yüzde 10,8 ile inşaatta gerçekleşti. Bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 8 ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 6,9, ticaret-ulaştırma-konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 4,6 büyüdü.

Sanayi yüzde 2,9, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 3,8 artış kaydederken, tarım sektörü yüzde 8,8 daraldı.

Son çeyrekte ılımlı artış

2025’in dördüncü çeyreğinde GSYH yıllık bazda yüzde 3,4 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ekonomi bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 büyüdü.

Dördüncü çeyrekte cari fiyatlarla GSYH yüzde 41,4 artarak 18 trilyon 467 milyar 295 milyon TL oldu. Aynı dönemde dolar bazında GSYH 438,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Tüketim ve yatırım artarken dış talep zayıfladı

2025 genelinde hanehalkı nihai tüketim harcamaları yüzde 4,1 artarken, GSYH içindeki payı yüzde 54,4 oldu. Dördüncü çeyrekte tüketim artışı yüzde 5,2’ye ulaştı.

Gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 5,4 artış gösterdi. Buna karşın mal ve hizmet ihracatı yüzde 0,3 azalırken, ithalat yüzde 4,9 arttı.

Gelir dağılımında işgücü payı geriledi

İşgücü ödemeleri 2025 yılında yüzde 40,4 artarken, net işletme artığı/karma gelir yüzde 44,2 yükseldi. İşgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içindeki payı yüzde 36,9’a gerilerken, net işletme artığının payı yüzde 44,1’e çıktı.