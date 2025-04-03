2025 Memur ve emeklilere yönelik enflasyon farkı netleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK verilerine göre, mart ayında TÜFE yüzde 2,46 ile beklentilerin altında artış kaydederken, yıllık enflasyon yüzde 38,10 seviyesine geriledi.

Mart 2025 enflasyon verilerinin açıklamasıyla birlikte, ülkede kamu çalışanları ve emekliler için maaş artışlarında etkili olan enflasyon farkı da ortaya çıktı.

Ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan üç aylık dönemde;

Ocak ayında enflasyon yüzde 5,03,

Şubat ayında yüzde 2,27,

Mart ayında ise yüzde 2,46 olarak gerçekleşti.

Yıllık enflasyon ise yüzde 38,10 seviyesinde ölçüldü.

Bu veriler ışığında, memur ve memur emeklileri için üç aylık dönemde yüzde 3,83 oranında enflasyon farkı oluştu. Temmuz ayında maaşlara yapılacak zammın üzerine bu fark da eklenecek.

Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaş artışları doğrudan 6 aylık enflasyon oranına göre belirleniyor. İlk üç ayda gerçekleşen enflasyona göre bu gruptaki emeklilerin yüzde 10,06 oranında artışı şimdiden kesinleşmiş oldu.

Zam süreci nasıl işliyor?

Türkiye’de kamu çalışanları ve emekliler için maaş artışları, toplu sözleşme ile belirlenen zam oranları ile birlikte oluşabilecek enflasyon farkı dikkate alınarak yapılıyor.

2025’in ilk yarısında memur ve memur emeklilerine yüzde 6, ikinci yarısında ise yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammı öngörülüyor. Ancak enflasyon bu oranların üzerinde gerçekleşirse, fark maaşlara ilave zam olarak yansıtılıyor. Memur ve emekliler için bu fark, nisan, mayıs ve haziran ayı enflasyonlarının açıklanmasıyla kesinleşecek.