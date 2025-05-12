2025 ve 2026 sonu piyasa ve makroekonomik beklentiler netleşti! Dolar 48 TL’yi görebilir

ForInvest Haber'in 15 aracı kurum ile gerçekleştirdiği anket, 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin piyasa ve makroekonomik beklentilerin yeniden şekillendiğini ortaya koydu. Ankette, enflasyon ve gösterge faiz beklentilerinde artış öngörülürken, büyüme beklentilerinde bir miktar gerileme kaydedildi. Cari açık tahminlerinde ise iyileşme görüldü.

Makroekonomik beklentiler nasıl gerçekleşti?

Ankete göre, 2025 yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 31,00’e yükselirken, 2026 için bu oran yüzde 25,00 olarak öngörülüyor. Bir önceki ankette bu oranlar sırasıyla yüzde 28,25 ve yüzde 20,25 olarak açıklanmıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 22 Mayıs’ta yayımlayacağı Enflasyon Raporu’nda 2025 yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 24,00’ten yüzde 28,00’e revize edilmesi bekleniyor. TCMB, Şubat ayındaki raporunda 2025 için enflasyon tahminini yüzde 21’den yüzde 24’e yükseltmişti. 2026 yıl sonu için yüzde 12’lik tahmin korunurken, 2027 için ise yüzde 8’lik bir öngörü yapılıyor.

Gösterge faiz oranında da yukarı yönlü revizyon dikkat çekiyor. Analistler, TCMB gösterge faizinin 2025 sonunda yüzde 35,00’e, 2026 sonunda ise yüzde 27,50’ye gerilemesini bekliyor. Bir önceki ankette bu oranlar sırasıyla yüzde 31,25 ve yüzde 23,00 olarak tahmin edilmişti.

Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüme tahminleri ise bu yıl için yüzde 3,0, 2026 için ise yüzde 3,65 olarak revize edildi. Bir önceki ankette 2026 için büyüme beklentisi yüzde 4,0 seviyesindeydi.

Cari açık beklentilerinde ise iyileşme öngörülüyor. 2025 yılı için daha önce 22 milyar dolar olarak açıklanan açık beklentisi, 19,5 milyar dolara çekildi. 2026 için öngörülen açık ise 28,5 milyar dolardan 25 milyar dolara geriledi.

Piyasa beklentilerinde durum ne?

Ankette yer alan piyasa beklentilerine göre, BIST100 Endeksi’nin 2025 yıl sonu hedefi 14.300 puandan 13.250 puana düşürülürken, 2026 sonu hedefi ise 18.100 puandan 15.000 puana çekildi.

Döviz kuru tahminlerinde ise artış bekleniyor. Analistler, 2025 sonunda USD/TRY’nin 43,00 seviyesine çıkmasını öngörürken, 2026 sonunda kurun 48,85’e ulaşacağı tahmin ediliyor.

Ons altın için ise beklentiler yukarı yönlü revize edildi. Bir önceki anket döneminde 2.975 olarak belirlenen XAU/USD paritesi beklentisi, 3.600 seviyesine yükseltildi.

EUR/USD paritesi için ise 2025 yıl sonu tahmini 1,1150, 2026 sonu tahmini ise 1,1350 olarak açıklandı.