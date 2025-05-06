2025'e zararla başlamıştı: THY, nisanda yolcu sayısını yüzde 5,6 artırdı

Türk Hava Yolları (THY), nisan 2025 dönemine ilişkin trafik sonuçlarını açıkladı. Buna göre, THY’nin Nisan’da yolcu sayısı yüzde 5,6 artışla 7,4 milyon oldu.

Geçtiğimiz günlerde 2025 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal bilançosunu açıklayan THY, söz konusu dönemde beklentinin üzerinde zarar etmişti.

Firmanın yılın ilk üç aylık bölümünde 1 milyar 818 milyon TL zarar ettiği duyurulmuştı.

Toplam yolcu sayısında artış

THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Nisan 2024 döneminde 7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 5,6 artarak 7,4 milyon olarak gerçekleşmiştir.

* Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Nisan 2024 döneminde 2,4 milyon iken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 19,6 artarak 2,9 milyon olarak gerçekleşmiştir.

* Yolcu doluluk oranı nisan 2025 döneminde 2024 yılının aynı dönemine göre 2,3 puan artarak yüzde 83,2 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı yüzde 82,7 olarak gerçekleşirken, yurt içi doluluk oranı yüzde 87,7 olmuştur.

* Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Nisan 2024 döneminde 20,3 milyar iken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 7 artarak 21,7 milyar olarak gerçekleşmiştir.

* Taşınan Kargo-Posta, nisan 2025 döneminde 2024 yılına göre yüzde 5,5 artarak 171,6 bin ton olarak kaydedilmiştir.

Ocak-nisan dönemine ilişkin veriler

THY tarafından yapılan açıklamada, ocak-nisan dönemine ilişkin ise şu bilgiler paylaşıldı:

* Ocak – Nisan 2024 döneminde 25,5 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 3,3 artarak 26,3 milyon olarak gerçekleşmiştir.

* Dıştan dışa transfer yolcu sayısı ocak-nisan 2024 döneminde 10 milyon iken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 8,1 artarak 10,8 milyon olarak gerçekleşmiştir.

* Yolcu doluluk oranı ocak-nisan 2025 döneminde 2024 yılının aynı dönemine göre 0,7 puan artarak yüzde 81,3 olarak gerçekleşmiştir. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 81,1 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 82,8 olarak gerçekleşmiştir.

* Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), ocak-nisan 2024 döneminde 78,7 milyar iken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 5 artarak 82,7 milyar olarak gerçekleşmiştir.

* Taşınan kargo-posta, ocak-nisan 2024 döneminde 639,9 bin ton iken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 2 artarak 652,5 bin ton olarak gerçekleşmiştir.

* 2025 Nisan ayı sonunda filodaki uçak sayısı 476 olmuştur.

- Trafik sonuçları konsolide olup, Türk Hava Yolları (IS:THYAO) ana marka ve AJet verilerini içermektedir.