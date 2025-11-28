500 bin çalışana yüzde 2,2 zam yapılacak

Belçika'da Federal İstatistik Kurumu'nun (Statbel) verilerine göre genel enflasyon oranı ekimdeki yüzde 2 seviyesinden kasımda yüzde 2,4’e yükseldi.

Alkol, tütün ve akaryakıtı dışlayan Sağlık Endeksi'ne dayalı enflasyon da yüzde 2,11’den yüzde 2,45’e çıktı. Bu artış, Federal Planlama Bürosu’nun öngördüğünden daha güçlü gerçekleşti.

Yükselişte özellikle seyahat, ev aletleri, elektrik, motor yakıtları ve akıllı telefon fiyatları etkili oldu. Buna karşılık uçak biletleri, tatil parkı konaklamaları ve doğal gaz fiyatları artışı sınırladı. Çekirdek enflasyon yükselmeyi sürdürürken, enerji enflasyonu negatif kalmaya devam etti; hizmet ve gıda enflasyonu ise belirgin arttı.

Ücret endekslemesi gündemde

Enflasyonun aralıkta da yüksek seyretmesi halinde, kamu sektöründe ücret ve sosyal yardımları tetikleyen eşik endeksin yıl sonuna kadar aşılabileceği belirtiliyor. Bu durumda, kamu görevlilerinin maaş ve ödenekleri mart ayında yüzde 2 artabilir. Daha önce bu mekanizmanın ocakta devreye girmesi bekleniyordu.

Özel sektörde 500 bin çalışan yıl başında ortalama yüzde 2,2’lik ücret artışı alacak. Artış oranı ve zamanlaması sektörlere göre farklılık gösterirken, bu zam yıl başında verilen yüzde 3,58’lik artışın belirgin şekilde altında kalıyor.