500 milyar TL kaynak 570 bin kişiye istihdam

Ferit PARLAK

GAP Eylem Planı Bilgilendir­me ve İstişare Toplantısı”, Sanayi ve Teknoloji Bakan­lığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşka­nı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın ka­tılımıyla Şanlıurfa’da gerçekleşti­rildi.

Toplantıda konuşan Cumhur­başkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Eylem planı kapsamında akıllı ve basınçlı sulama sistemleri 400 bin hektarlık alanda yaygınlaştırılarak verimlilik artırılacak ve sürdürü­lebilir tarım desteklenecek. Kayıp, kaçak sorunu çözülecek, verimlilik yükselecek. 50 bin dekar akıllı me­rada hayvancılık gelişecek. Bölge­nin en büyük ikinci projesi olan Sil­van Projesi en kısa sürede tamam­lanacak” dedi.

“50 bin dekar akıllı mera geliyor"

Sulama projelerinde kullanılan verimsiz pompalar ve enerji kayıp­larının, GAP Bölgesi’ndeki tarımsal sulamada maliyet sorunlarına ne­den olduğuna dikkat çeken Yılmaz, “GAP Bölgesi, ülkemizin tarımsal sulama kaynaklı enerji tüketimi­nin yüzde 46’sını gerçekleştirirken, bu tüketimin yaklaşık yarısı kayıp ve kaçak olarak kullanılmaktadır. Yeni dönemde bu sorunların çözü­mü için projeler hayata geçirilecek, enerji maliyetleri düşürülerek ve­rimlilik artırılacaktır” dedi.

Tarımsal sulamada yenilenebi­lir enerjinin kullanımı ile pompalı sulamaların maliyetini düşürme­yi hedeflediklerini dile getiren Yıl­maz, “Hayvancılıkta ise 50 bin de­karlık alanda akıllı mera yönetimi uygulanarak meraların ıslahı ve küçükbaş hayvan üretiminde artış sağlanacaktır” dedi.

“22 yılda 1 trilyon 40 milyarlık yatırım”

Yeni GAP Eylem Planı’nın akıl­lı tarım, yüksek teknolojili üretim ve yenilikçi teşvik programlarıyla bölgeyi sürdürülebilir kalkınma­nın örnek bir merkezi haline geti­receğini vurgulayan Yılmaz, “Irak ile yürütülen Kalkınma Yolu proje­si, Suriye’de oluşan yeni dönemin getireceği imkanlar tüm ülkemizin refahını artıracaktır.

Bu gelişme­lerden Güneydoğu Anadolu Böl­gemiz ise daha fazla istifade ede­cektir. Yeni lojistik imkanlarla sa­nayide ve ticarette daha yüksek seviyelere çıkılacaktır. Bu planla birlikte bölge, artan iş olanakları ve daha yüksek yaşam standartlarıy­la dünyadaki kalkınma projelerine ilham kaynağı olacaktır. Özellikle yeni nesiller ve gençler için çok da­ha iyi yarınlar inşa edilecektir” diye konuştu.

GAP bölgesinde 2003-2024 dö­neminde güncel fiyatlarla yaklaşık 1 trilyon 40 milyar TL kamu yatırı­mı yapıldığına dikkat çeken Yılmaz, “GAP Bölgesi’nde gerçekleştirilen yatırımlar bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimini hızlandırmış, ül­ke ekonomisine katkısını artırmış ve böylece bölgenin sosyoekono­mik göstergelerini iyileştirmiş­tir. Öyle ki birçok göstergede ülke genelindeki iyileşme ve artışlardan daha yüksek düzeyde gerçekleşme­ler yaşanmıştır” şeklinde konuştu.

“İhracat 22 yılda 20 kat arttı”

2002 yılında bölgeden yapılan ihracat sadece 689 milyon dolar iken 20 kat artış göstererek 2023 yılı sonu itibarıyla 13,7 milyar do­lara yükseldiğini ifade eden Yıl­maz, ülke genelindeki artışın 6.4 kat olduğu bu dönemde, bölgeden yapılan ihracatın Türkiye ihracatı içindeki payının yüzde 1.9’dan yüz­de 5.3’e yükseldiğinin altını çizdi.

Bölgede, işgücüne katılma ora­nının 2002 yılında yüzde 39 iken, 2023 yılında yüzde 44.7’ye çıktı­ğını vurgulayan Yılmaz, istihdam oranının ise 2004 yılında yüzde 34.5 iken 2023 yılında yüzde 39.9 olarak gerçekleştiğini söyledi.

Verimlilik için 64 milyar TL

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Meh­met Fatih Kacır, yeni “GAP Eylem Planı” kapsamında 198 projeye, 2024-2028 döneminde, 496 mil­yar lira kaynak aktaracaklarını bil­dirdi. Kacır, bölgede pek çok alan­da önemli projeleri hayata geçirdik­lerini bildirerek, “Bölge Kalkınma İdare’miz son 11 yılda GAP Bölge­si’nde sürdürülebilir büyümeyi hedefleyen 1038 projeye 6,6 mil­yar lira tutarında kaynak sağladı.” ifadesini kullandı.

Katma değer oluşturacak bu dönüşümü, 2028’e kadar, 475 bin hektar alanı sulama­ya açarak gerçekleştireceklerini anlatan Kacır, “570 bin kişiye is­tihdam sağlayacak programla, he­defimiz kuru tarımda 1605 dolarlık katma değer artışı ve GAP Bölgesi tarımsal Gayrisafi Katma Değer’in ülke içindeki payının yüzde 19’a, bitkisel üretim değerinin de yüz­de 21,5’e yükselmesidir” diye ko­nuştu.

Kacır, “Tarımda Hassas Dönü­şüm Programı”yla akıllı tarım uy­gulamalarının yaygınlaştırılması, rekabetçi tarım ürünlerinde en­tegre kaynak verimliliği, sulama pompalarında verimlilik ve iyi pa­muk uygulamalarını 64 milyar li­ralık bütçeyle hayata geçirileceği­nin bilgisini verdi. Kacır, küçük­baş hayvan varlığının 11,8 milyona, hayvan başına süt veriminin 0,75 litreden 0,9 litreye ve sulama pom­palarındaki verimliliğinin yüzde 53’e yükseltilmesinin program he­defleri arasında yer aldığını vurgu­layarak, şunları kaydetti:

Turizm odaklı programa 19 milyar TL'lik bütçe

“GAP Entegre 2.0 Programı’yla kırsal alanda yaşayan, işlemeli ta­rıma uygun arazilerin az bulundu­ğu ve sulamadan yararlanamayan nüfusun sosyoekonomik koşulla­rını tarım dışı gelir ve istihdamla yükseltmeyi hedefliyoruz. Söz ko­nusu hedeflerimiz için 4,6 milyar liralık bütçe öngörüyoruz.”

Bakan Kacır, 19 milyar lira büt­çeli “Turizm Odaklı Ekonomik Bü­yüme Programı”yla da bölgenin kültürel mirasını muhafaza ede­cek, alt yapıyı güçlendirecek, des­tinasyonlarla yeşil dönüşümü ön­celeyeceklerine işaret etti.

“Bölgede istihdam 2.5 milyona çıktı”

Cevdet Yılmaz, bölgede, 2004 yılında istihdam edilen kişi sayısının 1.3 milyon olduğunu ifade etti. Yılmaz, “Bu sayı 2023 sonu itibarıyla 2 milyon 421 bine yükselerek yaklaşık 1,9 katına çıkmıştır.

2002 yılı sonunda sulamaya açılan alan yaklaşık 199 bin hektar iken, bugün itibariyle 675 bini aştığına dikkat çeken Yılmaz, “Yeni Eylem Plan hedefi olan 1 milyon 111 bin hektar alana göre sulama projelerinin yüzde 61’i işletmeye alınmıştır” şeklinde konuştu.

Silvan Projesi tamamlanacak

Yılmaz, bölge için büyük öneme sahip olan, 8 baraj ve 23 sulama tesisinden oluşan Silvan Projesi’ni bu dönemde tamamlayacaklarını belirterek, “Tamamlanma aşamasına gelen Silvan Barajı, 175,5 metre yüksekliği ve 8,7 milyon metreküp dolgu hacmiyle Türkiye’nin ve Avrupa’nın en yüksek beton kaplı kaya dolgu barajıdır. Atatürk Barajı’ndan sonra GAP’ın en büyük sulama barajı olan bu projeyle, 200 bin hektardan fazla alan sulamaya açılacak ve yüzbinlerce kişiye iş imkânı sağlanacaktır” diye konuştu.