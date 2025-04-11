AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi: Ekonomistler, şubat ayında 4 milyar dolardan fazla cari açık bekliyor

11 ekonomistin katılımıyla gerçekleen AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi açıklandı.

Ekonomistler, cari işlemler hesabının şubat ayında 4 milyar 325 milyon dolar açık verdiğini tahmin etti.

Şubat 2025 Ödemeler Dengesi verileri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 14 Nisan'da açıklanacak.

Ekonomistlerin cari açık beklentisi

Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari açık beklentileri, 4 milyar dolar ile 4 milyar 650 milyon dolar arasında değişti.

Cari işlemler açığının ise 2025 yılında 21 milyar 970 milyon dolar olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.

Ekonomistlerin 2025 için cari açık beklentisi 17 milyar dolar ile 27 milyar 200 milyon dolar aralığında yer aldı.

Ocak ayında cari açık 3 milyar 795 milyon dolar olmuştu

TCMB tarafından açıklanan verilere göre, ocak ayındaki cari açık 3,8 milyar dolar, 12 aylık cari açık ise 11,5 milyar dolar olmuştu.

Aynı ay ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi 57,6 milyar dolar açık verirken, aynı dönemde hizmetler dengesi ile ikincil gelir dengesi sırasıyla 61,9 milyar ve 101 milyon dolar fazla, birincil gelir dengesi 16 milyar dolar açık vermişti.