AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi: Ocak ayı cari açık beklentileri belli oldu

AA Finans tarafından gerçekleştirilen Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçları açıklandı. Ekonomistler, cari işlemler hesabının ocak ayında 3 milyar 238 milyon dolar açık verdiğini tahmin etti.

Cari açık beklentileri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 12 Mart'ta açıklayacağı "Ocak 2025 Ödemeler Dengesi" verilerine ilişkin beklenti anketine 11 ekonomist katıldı.

Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının ocak ayında 3 milyar 238 milyon dolar açık verdiğini öngördü.

Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari açık beklentileri, 2 milyar 370 milyon dolar ile 4 milyar 500 milyon dolar arasında değişti.

Ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında 22 milyar 190 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti. 2025 yılı için cari açık beklentisi ise 18 milyar dolar ile 28 milyar dolar aralığında yer aldı.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, Aralık 2024'te 4 milyar 650 milyon dolar açık verirken, yıllıklandırılmış cari açık 9 milyar 973 milyon dolar olmuştu.