AB ortalamasına göre tüketim mal ve hizmetlerinde en ucuz ülke Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ait 'Satınalma Gücü Paritesi, Hanehalkı Nihai Tüketim Harcamaları' istatistiklerini yayımladı. Açıklanan verilere göre Türkiye, tüketim mal ve hizmetlerinde fiyat düzeyi endeksi en düşük ülke oldu.

Fiyat düzeyi endeksi, ülkelerin ulusal para birimlerinin döviz kurlarına göre alım gücünü karşılaştırmalı olarak ortaya koyuyor. Bu endeksin 100'ün üzerinde olması, o ülkenin karşılaştırıldığı ülke grubuna göre 'pahalı', 100'ün altında olması ise 'ucuz' olduğunu gösteriyor.

2024 verilerine göre, Türkiye'nin tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi 53 olarak hesaplandı. Bu sonuç, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ortalamasında 100 Euro'ya satın alınabilen bir mal ve hizmet sepetinin, Türkiye'de yaklaşık 53 Euro'ya karşılık gelen Türk lirası ile alınabileceğini ifade ediyor.

Araştırma 36 ülkeyi kapsıyor

Karşılaştırma 27 AB ülkesinin yanı sıra 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, Norveç, İzlanda), 5 aday ülke (Türkiye, Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk, Kuzey Makedonya) ve Bosna-Hersek olmak üzere toplam 36 ülkeyi kapsıyor.

Söz konusu ülkeler içinde en yüksek fiyat düzeyi endeksine sahip ülke 174 ile İsviçre olurken, en düşük endeks ise 53 ile Türkiye'ye ait oldu.

Bazı alt gruplarda Avrupa ortalamasının üzerinde

Alt gruplar bazında bakıldığında, Türkiye'de kişisel ulaşım araçlarının fiyat düzeyi endeksi 136 olarak tespit edildi. Bu değer, bu kalemde Türkiye'nin AB ortalamasının üzerinde fiyatlara sahip olduğunu ortaya koydu.

Diğer yandan gıda ve alkolsüz içecekler grubunda fiyat düzeyi endeksi 77 oldu. Bu grup, genel endeks ortalamasına kıyasla daha yüksek seyretti. Alkollü içecekler ve tütün ürünlerinde ise endeks 60 olarak belirlendi; bu da diğer alt gruplara kıyasla daha düşük bir seviyeye işaret etti. Giyim grubunda endeks 69, tüketici elektroniğinde 67, lokanta ve otellerde ise yine 69 olarak kaydedildi.