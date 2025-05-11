ABD-Çin ticaretinde yeni dönem: Cenevre Zirvesi sonrası Trump'tan 'tam sıfırlama' mesajı

Geçtiğimiz ay başında ABD yeni gümrük vergilerini duyurmuş Çin ise bu karara sert karşılık vererek kendi misilleme tarifelerini devreye sokmuştu. ABD ve Çin karşılıklı restleşmelerin ardından yüzde 145'e varan tarifleri görüşmek İsviçre'de kritik bir toplantı geçrekleştirdi.

Tarife savaşlarının ardından ilk resmi yüz yüze temas için Cenevre’de bir araya gelen ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng’in liderliğindeki heyetler aylardır devam eden ticaret savaşını noktalamak için önemli adımlar attı.

'Yapıcı şekilde müzakere edilen tam sıfırlama'

Görüşme sonrası sosyal medya platformu Truth Social'dan açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün İsviçre'de Çin ile çok iyi bir toplantı yapıldı. Birçok şey tartışıldı, çoğu kabul edildi. Dostça ama yapıcı bir şekilde müzakere edilen tam bir sıfırlama. Hem Çin hem de ABD'nin iyiliği için Çin'in Amerikan işletmelerine açılmasını istiyoruz. Büyük ilerleme kaydedildi.”

ABD-Çin ticaretinde yeni dönem!

Trump, görüşmeler öncesinde Çin’e uygulanan ithalat vergilerini yüzde 145’ten yüzde 80’e indirme fikrini gündeme getirerek uzlaşı sinyali vermişti. Bu açıklamanın ardından gelen tam sıfırlama mesajı, ABD-Çin ticaretinde yeni bir dönemin habercisi olarak değerlendirildi.

'Şi ile çok samimiyiz'

Trump, Oval Ofis'teki imza töreninde ise Cenevre'deki zirve öncesi "Çin ile Amerika için iyi bir anlaşma yapmalıyız. Ben sadece Çin'in harika işler yapmasını istiyorum. Devlet Başkanı Şi ile çok samimiyiz. Ona ve Çin'e büyük saygı duyuyorum ancak ben başkanken eskiden yaptıklarını yapmalarına izin vermeye devam edemeyiz" diye konuşmuştu.