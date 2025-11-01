ABD doğalgazı 7 ayın zirvesine çıktı

ABD’de doğalgaz vadeli işlemleri, MMBtu başına 4,1 doların üzerine çıkarak son yedi ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Fiyat artışında, yaklaşan kış öncesinde artacak ısınma talebi ve Avrupa ile Asya’ya güçlü LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) ihracatı beklentileri etkili oldu.

ABD’de hava sıcaklıklarının düşeceği yönündeki tahminler, ısınma amaçlı doğalgaz tüketimini artıracağı beklentisiyle piyasayı destekledi. Aynı dönemde, ülkedeki sekiz büyük LNG ihracat tesisine yapılan doğalgaz akışı Ekim ayında günlük 16,6 milyar fit küp olarak kaydedildi. Bu rakam, bir önceki ayki 15,7 milyar fit küp seviyesinin oldukça üzerinde ve rekor düzeyde gerçekleşti.

Kısa vadede yüksek seviyelerde seyretmeye devam edebilir

Yüksek LNG sevkiyatları, Rus gazına bağımlılığını azaltan Avrupa’dan gelen ek talep ile paralel ilerlerken, gaz ticaret merkezlerinde azalan stoklar da fiyatları yukarı çekti. Ayrıca ABD yönetimi, Asya ülkeleriyle yürütülen ticaret anlaşmalarında ABD enerji ithalatı taahhütlerini artırmak için baskı yaptı.

Bununla birlikte, ülke içi üretim Ekim ayında günlük 107 milyar fit küp seviyesinde yüksek kalmaya devam etti. Aynı zamanda, ABD’nin alt 48 eyaletindeki doğalgaz stokları 27 Ekim haftasında 74 milyar fit küp arttı. Bu artış, piyasa beklentisi olan 71 milyar fit küpün üzerinde gerçekleşti.

Analistler, artan kış talebiyle birlikte küresel LNG arz-talep dengesinin yeniden şekillendiğini ve doğalgaz fiyatlarının kısa vadede yüksek seviyelerde seyretmeye devam edebileceğini belirtiyor.