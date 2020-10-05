ABD hizmet PMI eylülde sabit kaldı

05 Ekim 2020

ABD hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) eylülde, ağustos ayına beklentileri karşılayarak 54,6 puanda sabit kaldı.

Mart ayından bu yana en büyük işletme büyümesinin ve istihdamda tarihi artış hızının görüldüğü eylül ayında, hizmet PMI bir değişim göstermedi.

Bileşik satın alma yöneticileri endeksi ise eylül ayında, ağustos ayındaki 54,4 puandan, 54,3 puana geriledi. Endekste görülen azalışın sebebi olarak, iş güveninin başkanlık seçimleri ve COVID-19 salgını etkisiyle dört ayın en düşük düzeyinde olması gösterildi.

IHS Markit ekonomisti Chris Wiliamson, endeksin olumlu gelişmelere rağmen sabit kalmasını, "Gelecek yıla ilişkin beklentiler konusundaki duyarlılık önemli ölçüde azaldı, ancak virüs sayılarıyla ilgili artan endişeler, başkanlık seçimleriyle ilgili belirsizlik ve yakında daha fazla destek önlemi alınmazsa ekonominin zayıflamaya yatkın olacağı korkusuyla bağlantılı" diyerek değerlendirdi.