ABD'de enflasyon eylülde beklentileri karşıladı
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde aylık yüzde 0,2 artarak beklentileri karşıladı.
ABD Çalışma Bakanlığı'nın, açıkladığı eylül ayına ilişkin TÜFE verisine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 1,4 arttı.
Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, eylülde önceki aya göre yüzde 0,2 artmış oldu.
Ağustos ayında aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 1,3 artan TÜFE, eylül ayında piyasa beklentilerini karşıladı.
Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de eylülde aylık yüzde 0,2 artarak piyasa beklentisini karşıladı.
Çekirdek enflasyon, yıllık bazda ise yüzde 1,7 artarak yüzde 1,8 olan piyasa beklentisini altında kaldı.