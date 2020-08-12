ABD'de enflasyon temmuzda yüzde 1 arttı

12 Ağustos 2020

ABD'de tüketici fiyatları temmuz ayında aylık 0,6 ve yıllık yüzde 1 yükseldi.

ABD enflasyon beklentisi aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 0,8 artış olması yönündeydi ancak açıklanan veriler tüketici fiyatlarının beklenti üzerinde arttığını gösterdi. Haziran ayı enflasyonu aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 0,3 artmıştı.

Gıda ve enerji dışı enflasyon ise aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 1,6 yükseldi. Endeks ile ilgili beklenti aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 1,1 artması yönündeydi. ABD'de gıda ve enerji dışı enflasyon haziran ayında aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 1,2 artmıştı.