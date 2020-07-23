ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvuruları mart ayından beri ilk kez yükseldi
ABD’de ilk kez işsizlik maaşı başvurusu yapan sayısı mart ayından bu yana ilk kez artarak 1 milyon 416 bin kişiye yükseldi.
ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı işsizlik verilerine göre, 17 Temmuz haftasında ilk defa işsizlik maaş almak için başvuranların sayısı 1 milyon 416 bin kişiye yükseldi. İlk defa işsizlik maaşına başvuran kişi sayısı haftalık 109 bin kişi artarak beklenti olan 1 milyon 300 bin kişinin üzerinde kaldı.
Ülkeden devam eden işsizlik maaşı başvuruları 10 Temmuz haftasında, bir önceki hafta görülen 17 milyon 304 bin kişiden, 16 milyon 197 bin kişiye geriledi.
4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları 17 Temmuz haftasında, 1 milyon 376 bin kişiden 1 milyon 360 bin kişiye geriledi.