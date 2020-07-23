ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvuruları mart ayından beri ilk kez yükseldi

23 Temmuz 2020

ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı işsizlik verilerine göre, 17 Temmuz haftasında ilk defa işsizlik maaş almak için başvuranların sayısı 1 milyon 416 bin kişiye yükseldi. İlk defa işsizlik maaşına başvuran kişi sayısı haftalık 109 bin kişi artarak beklenti olan 1 milyon 300 bin kişinin üzerinde kaldı.

Ülkeden devam eden işsizlik maaşı başvuruları 10 Temmuz haftasında, bir önceki hafta görülen 17 milyon 304 bin kişiden, 16 milyon 197 bin kişiye geriledi.

4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları 17 Temmuz haftasında, 1 milyon 376 bin kişiden 1 milyon 360 bin kişiye geriledi.