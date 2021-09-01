ABD'de inşaat harcamaları yükselişini sürdürdü

ABD Ticaret Bakanlığı, 2021 yılı Temmuz ayına ilişkin inşaat harcamaları verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede inşaat harcamaları, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 artarak 1,57 trilyon dolar oldu.

Piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösteren inşaat harcamalarının bu dönemde yüzde 0,2 artması öngörülüyordu. İnşaat harcamaları haziran ayında yüzde 0,1 artmıştı.

Söz konusu dönemde, özel sektör inşaat projeleri yüzde 0,3 artarken, kamu inşaat harcamaları yüzde 0,7 yükseldi. İnşaat harcamaları, yıllık bazda ise yüzde 9'luk artış kaydetti.