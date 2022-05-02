ABD'de ISM imalat endeksi beklentilerin altında

Yurt içi piyasalarda bayram nedeniyle işlem yapılmazken küresel piyasalarda işlemler devam ediyor. Günün önemli verilerinden biri olan ABD'de ISM imalat endeksi açıklandı. Ülkede ISM imalat endeksi Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın emtia piyasaları üzerinde etkisini gözler önüne serdi. Nisan ayında imalat endeksi 55,4 puan ile beklentilerin altında gerçekleşti.

Bu seviyeler Temmuz 2020 döneminden bu yana görülen en düşük seviye oldu. Anketler ISM imalat endeksi için 57,6 puan seviyesi ön plana çıkıyordu Mart ayında endeks 57,1 olarak kaydedilmişti.

ISM'in yeni sipariş endeksi de beklentilerin altında kaldı. Buna göre yeni sipariş endeksi 53,5 oldu. Ekonomistlerin beklentisi 54,1 olmuştu.

S&P Global'in imalat sanayi PMI verisinde aşağı yönlü revizyon

Öte yandan, S&P Global tarafından açıklanan nisana ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ise (PMI) 59,7'den 59,2'ye revize edildi. İmalat sanayi PMI verisi, martta 58,8 değerinde gerçekleşmişti.

IHS Markit'ten yapılan açıklamada, üretim artışının 9 ayın en hızlı seviyesinde olduğu ancak enflasyonist baskıların güçlendiği belirtildi.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.