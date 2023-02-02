ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 183,000 ile beklentilerin altında
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 28 Ocak haftasında 183,000 ile beklentilerin altında geldi.
ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre 21 Ocak haftasında 186,000 işsizlik maaşı başvurusunda bulunulmuştu.
Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 28 Ocak haftasında 200,000 seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.
ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 191,750 seviyesine geriledi.
ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 21 Ocak haftasında 1.655 milyon seviyesine geriledi.