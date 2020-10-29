ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenti üstünde azaldı

29 Ekim 2020

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 23 Ekim ile biten haftada önceki haftaya göre 40 bin kişi azalarak 751 bin kişiye geriledi.

Piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösteren verinin, söz konusu dönemde 775 bin kişiye gerilemesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 791 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 24 bin 500 kişi azalarak 787 bin 750'ye geriledi.

Diğer yandan, süregelen işsizlik başvuruları, 16 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 709 bin kişi azalarak 7 milyon 756 bine düştü.