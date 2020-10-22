ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentiler aksine azaldı

22 Ekim 2020

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 16 Ekim ile biten haftada önceki haftaya göre 55 bin kişi azalarak 787 bin kişiye geriledi.

Piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösteren verinin, söz konusu dönemde 860 bin kişiye yükselmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 842 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 21 bin 500 kişi azalarak 811 bin 250'ye geriledi.

Diğer yandan, süregelen işsizlik başvuruları, 9 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyon 24 bin kişi azalarak 8 milyon 373 bine düştü.