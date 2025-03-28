ABD'de kişisel tüketim harcamaları şubatta yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, kişisel gelirler şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 arttı. Beklentiler ise kişisel gelirlerin bu dönemde yüzde 0,4 oranında yükseleceği yönündeydi. Ülkede kişisel gelirler, ocakta yüzde 0,7 artış göstermişti.

Kişisel tüketim harcamaları da arttı

Kişisel tüketim harcamaları ise şubatta aylık bazda yüzde 0,4 arttı.

Piyasa beklentilerinin altında yükselen kişisel tüketim harcamalarının yüzde 0,5 artması öngörülüyordu. Kişisel tüketim harcamaları ocakta yüzde 0,3 azalmıştı.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, şubatta ocak ayında da olduğu gibi aylık yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 2,5 arttı.

Endeks, söz konusu dönemde aylık ve yıllık bazda piyasa beklentilerine paralel seyir izledi.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinde artış

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de geçen ay aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 2,8 arttı.

Endeksteki aylık bazdaki artış oranı, Ocak 2024'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşen çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin ocak ayındaki gibi aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,7 artacağı öngörülüyordu.