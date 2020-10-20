ABD'de konut başlangıçları eylülde beklenti altında kaldı

20 Ekim 2020

ABD Ticaret Bakanlığı'nın yayımladığı, eylül ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerine göre, konut başlangıçları, eylülde önceki aya göre yüzde 1,9 artarak 1 milyon 415 bine yükseldi. Veriye ilişkin piyasa beklentisi, ağustosta 1 milyon 457 bin olması yönündeydi.

Ülkedeki konut başlangıçları, ağustosta 1 milyon 388 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

İnşaat izinleri ise 1 milyon 520 binlik beklentiyi aşarak, ağustos ayında 1 milyon 476 binden 1 milyon 553 bine yükseldi.