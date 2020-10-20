ABD'de konut başlangıçları eylülde beklenti altında kaldı
ABD'de konut başlangıçları, eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,9 artışla 1 milyon 415 bine, inşaat izinleri de yüzde 5,2 artarak 1 milyon 553 bine yükseldi.
ABD Ticaret Bakanlığı'nın yayımladığı, eylül ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerine göre, konut başlangıçları, eylülde önceki aya göre yüzde 1,9 artarak 1 milyon 415 bine yükseldi. Veriye ilişkin piyasa beklentisi, ağustosta 1 milyon 457 bin olması yönündeydi.
Ülkedeki konut başlangıçları, ağustosta 1 milyon 388 bin seviyesinde gerçekleşmişti.
İnşaat izinleri ise 1 milyon 520 binlik beklentiyi aşarak, ağustos ayında 1 milyon 476 binden 1 milyon 553 bine yükseldi.