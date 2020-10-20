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ABD'de konut başlangıçları eylülde beklenti altında kaldı

ABD'de konut başlangıçları, eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,9 artışla 1 milyon 415 bine, inşaat izinleri de yüzde 5,2 artarak 1 milyon 553 bine yükseldi.

ABD'de konut başlangıçları eylülde beklenti altında kaldı
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ABD Ticaret Bakanlığı'nın yayımladığı, eylül ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerine göre, konut başlangıçları, eylülde önceki aya göre yüzde 1,9 artarak 1 milyon 415 bine yükseldi. Veriye ilişkin piyasa beklentisi, ağustosta 1 milyon 457 bin olması yönündeydi.

Ülkedeki konut başlangıçları, ağustosta 1 milyon 388 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

İnşaat izinleri ise 1 milyon 520 binlik beklentiyi aşarak, ağustos ayında 1 milyon 476 binden 1 milyon 553 bine yükseldi.

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