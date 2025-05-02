ABD'de mart ayında fabrika siparişleri arttı
ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, ülkede mart ayında fabrika siparişleri bir önceki aya göre yüzde 4,3 oranında arttı. Beklentiler ise siparişlerin yüzde 4,4 oranında artacağı yönündeydi.
ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede fabrika siparişleri, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 4,3 arttı.
Fabrika siparişlerinin bu dönemde yüzde 4,4 artacağı öngörülüyordu. Şubatta ise yüzde 0,5 artmıştı.
Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 9,2 ve dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler yüzde 0,3 yükseldi.
Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.